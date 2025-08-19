Torreón Torreón Obras Públicas Wrangler Profeco Simas

Mirador

Tanto ha llovido en el Potrero de Ábrego que la hierba me llega a la cintura, y por todas las acequias corre el agua. Dice bien el proverbio popular: cuando Dios da, da a manos llenas.

La certeza del pan sobre la mesa en los días venideros hace que se anime más la tertulia en la cocina de la casona antigua después de la cena, sobria pero sabrosísima, terminada siempre con el rico postre campirano de requesón y miel negra de maguey. Doña Rosa, la mujer de don Abundio, cuenta uno de los decires de su esposo:

-Estaba hablando con Abundito, nuestro nieto mayor. Le dijo: "Voy a darte dos consejos. El primero: jamás faltes a tu palabra. El segundo: nunca des tu palabra".

Todos reímos, menos don Abundio. Atufado, masculla entre dientes:

-Vieja habladora.


Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:


-Por ésta.


EL PERIODISMO


El libro "Periodismo. Entrevistas a trece grandes" (Universidad de Guadalajara (UdeG) e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 2022, 196 pp.) es un testimonio vivo del oficio periodístico que el maestro Juan Carlos Núñez Bustillos construyó a lo largo de los últimos 25 años, gracias a su trabajo cercano con figuras como Miguel Ángel Bastenier, Vicente Leñero, Yolanda Zamora, Pedro Valtierra, Elizabeth Dalziel, Arturo Pérez-Reverte, Julia Preston, Jon Lee Anderson, Juan Villoro, Sergio Ramírez, Javier Darío Restrepo, entre otros destacados profesionales del periodismo mexicano y del mundo.


La obra reúne entrevistas donde Núñez Bustillos, reportero desde hace más de tres décadas y también académico en el ITESO, destaca su voz de entrevistador a través de su estilo directo, ético y empático. Esta singular compilación tiene una mirada muy cuidadosa del entrevistador: escucha activa, preguntas inteligentes, precisión en el lenguaje y una claridad ética que convierte cada conversación en un ejercicio profundamente humano y revelador.


La estructura del libro abarca también reflexiones sobre géneros periodísticos como la crónica, la investigación, el reportaje y la entrevista, además de abordar temas esenciales como la ética, la fotografía, técnicas narrativas, cobertura de guerra y el uso de nuevas tecnologías. Este libro no solo es una fuente de aprendizaje para quienes ejercen el periodismo: su lectura puede animar a estudiantes, docentes, investigadores y cualquier lector interesado en comprender verdaderamente esa profesión que muchos creen conocer desde lejos.


Nuñez Bustillos afirma que el periodismo no sólo se aprende en las escuelas o universidades, este oficio se aprende con los buenos periodistas, en el campo, a condición de que uno sepa dónde y con quién, con los que llevan más camino andado y quienes destacan por su compromiso, capacidad y ética. También se aprende de los malos periodistas lo que no queremos ser.


En lo particular a mí me gustaron más dos de las entrevistas: la de Juan Villoro y la de Vicente Leñero, dos escritores mexicanos muy destacados. La primera porque Villoro asevera que, en la crónica, el cronista, desarrolla una mirada para ver y narrar cosas que otros no ven o no consideran relevantes; como decía Cervantes, no todo el mundo ve la vida de la misma manera, y el cronista es un curioso impertinente. La segunda, porque Leñero considera al reportaje el género mayor del periodismo, pues en él se profundiza de manera exhaustiva en la actualidad inmediata, en la realidad; el reportaje se puede hacer de cualquier cosa para entenderla mejor.


No queda duda que, "Periodismo. Entrevistas a trece grandes", es mucho más que una colección de diálogos: es un testimonio de oficio, cercanía intelectual y ética, una invitación a redescubrir el valor de escuchar, preguntar y compartir experiencias auténticas del periodismo contemporáneo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: 

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407455

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx