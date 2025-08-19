Tanto ha llovido en el Potrero de Ábrego que la hierba me llega a la cintura, y por todas las acequias corre el agua. Dice bien el proverbio popular: cuando Dios da, da a manos llenas.

La certeza del pan sobre la mesa en los días venideros hace que se anime más la tertulia en la cocina de la casona antigua después de la cena, sobria pero sabrosísima, terminada siempre con el rico postre campirano de requesón y miel negra de maguey. Doña Rosa, la mujer de don Abundio, cuenta uno de los decires de su esposo:

-Estaba hablando con Abundito, nuestro nieto mayor. Le dijo: "Voy a darte dos consejos. El primero: jamás faltes a tu palabra. El segundo: nunca des tu palabra".

Todos reímos, menos don Abundio. Atufado, masculla entre dientes:

-Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

EL PERIODISMO

El libro "Periodismo. Entrevistas a trece grandes" (Universidad de Guadalajara (UdeG) e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 2022, 196 pp.) es un testimonio vivo del oficio periodístico que el maestro Juan Carlos Núñez Bustillos construyó a lo largo de los últimos 25 años, gracias a su trabajo cercano con figuras como Miguel Ángel Bastenier, Vicente Leñero, Yolanda Zamora, Pedro Valtierra, Elizabeth Dalziel, Arturo Pérez-Reverte, Julia Preston, Jon Lee Anderson, Juan Villoro, Sergio Ramírez, Javier Darío Restrepo, entre otros destacados profesionales del periodismo mexicano y del mundo.

La obra reúne entrevistas donde Núñez Bustillos, reportero desde hace más de tres décadas y también académico en el ITESO, destaca su voz de entrevistador a través de su estilo directo, ético y empático. Esta singular compilación tiene una mirada muy cuidadosa del entrevistador: escucha activa, preguntas inteligentes, precisión en el lenguaje y una claridad ética que convierte cada conversación en un ejercicio profundamente humano y revelador.

La estructura del libro abarca también reflexiones sobre géneros periodísticos como la crónica, la investigación, el reportaje y la entrevista, además de abordar temas esenciales como la ética, la fotografía, técnicas narrativas, cobertura de guerra y el uso de nuevas tecnologías. Este libro no solo es una fuente de aprendizaje para quienes ejercen el periodismo: su lectura puede animar a estudiantes, docentes, investigadores y cualquier lector interesado en comprender verdaderamente esa profesión que muchos creen conocer desde lejos.

Nuñez Bustillos afirma que el periodismo no sólo se aprende en las escuelas o universidades, este oficio se aprende con los buenos periodistas, en el campo, a condición de que uno sepa dónde y con quién, con los que llevan más camino andado y quienes destacan por su compromiso, capacidad y ética. También se aprende de los malos periodistas lo que no queremos ser.

En lo particular a mí me gustaron más dos de las entrevistas: la de Juan Villoro y la de Vicente Leñero, dos escritores mexicanos muy destacados. La primera porque Villoro asevera que, en la crónica, el cronista, desarrolla una mirada para ver y narrar cosas que otros no ven o no consideran relevantes; como decía Cervantes, no todo el mundo ve la vida de la misma manera, y el cronista es un curioso impertinente. La segunda, porque Leñero considera al reportaje el género mayor del periodismo, pues en él se profundiza de manera exhaustiva en la actualidad inmediata, en la realidad; el reportaje se puede hacer de cualquier cosa para entenderla mejor.

No queda duda que, "Periodismo. Entrevistas a trece grandes", es mucho más que una colección de diálogos: es un testimonio de oficio, cercanía intelectual y ética, una invitación a redescubrir el valor de escuchar, preguntar y compartir experiencias auténticas del periodismo contemporáneo.