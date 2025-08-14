EDITORIAL Columnas Editorial Caricatura editorial

Columnas

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)

Llegó sin avisar y me dijo de buenas a primeras: -Soy la aguja en el pajar.

Después de saludarla le pregunté a qué debía su visita. Me explicó: -Se acostumbra decir siempre: “Es más difícil que encontrar una aguja en un pajar”. Pero quienes eso dicen nunca han estado en un pajar, y menos todavía han buscado una aguja en él. ¿Cómo van a encontrarla, si no la buscan? ¿Cómo es que hablan de un pajar, si jamás han visto uno? Sus palabras me dejaron sin ninguna. No supe qué decir. La aguja me miró con su único ojo y advirtió mi desconcierto. Me dijo: -No me entiende, ¿verdad? Respondí: -No.

-Claro -concluyó-. Hacer que los hombres entiendan es más difícil que encontrar una aguja en un pajar.

¡Hasta mañana!...

Leer más de EDITORIAL

Síguenos en Google News

Escrito en: Mirador Columnas Editorial Armando Fuentes Aguirre (Catón)

Comentar esta noticia -

Noticias relacionadas

Siglo Plus

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO Últimas noticias

+ Más leídas de EDITORIAL

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

Videos más vistos semana

Clasificados

ID: 2406397

YouTube Facebook Twitter Instagram TikTok

elsiglo.mx