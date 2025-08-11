EDITORIAL Columnas Editorial Caricatura editorial

Columnas

Mirador

ARMANDO FUENTES AGUIRRE (CATÓN)

Anteo era un gigante. La mitología griega lo hizo ser hijo de la Tierra. Fundó una colonia en el norte de África a la que llamó Tingis, el nombre de su esposa. Es la actual ciudad de Tánger.

Pese a ese rasgo de conyugal amor, Anteo era odioso. A todos los forasteros que llegaban a su reino los obligaba a combatir contra él. Los vencía fácilmente, los hacía degollar y con sus cráneos formó un túmulo en honor de su padre, el dios Neptuno.

Hércules desafió al gigante. Notó que obtenía su fuerza al tocar con los pies la Tierra, su madre. Lo levantó en vilo con el brazo derecho, y con la mano izquierda lo estranguló.

Una lección sacaban de ese mito los antiguos griegos: aquel que pierde el contacto con la tierra se debilita. Es cierto. Quien niega a la naturaleza, o la lesiona, niega a su madre y le hace daño.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de EDITORIAL

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Mirador Columnas Editorial Armando Fuentes Aguirre (Catón)

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de EDITORIAL
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405526

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx