Jean Cusset, ateo con excepción de cuando la noche es muy oscura, dio un nuevo sorbo a su martini -con dos aceitunas, como siempre- y continuó:

Pensamos siempre en Dios a la manera de como Miguel Ángel lo pintó: un poderoso anciano de barba y cabellos blancos que desde el cielo preside el mundo de los hombres, igual que Júpiter lo hacía. El texto bíblico según el cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza nos hizo vanidosos. En realidad fue el hombre quien inventó un dios a imagen y semejanza suya.

Bebió de su martini Jean Cusset y concluyó:

-El verdadero Dios está de cuerpo presente en todas sus criaturas, y en cada una. En nuestro prójimo hemos de mirar a Dios, y en él también hemos de amarlo. Todo lo demás es... pintura.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini. Con dos aceitunas, como siempre.

