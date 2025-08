Desde luego, es pertinente preguntarle a Dios por qué existen el mal, el sufrimiento de los inocentes, la injusticia.

Entiendo que esa pregunta se la hizo el santo Job.

También procede, sin embargo, preguntarle por qué existen las moscas.

Una revolotea en torno de mi cabeza mientras escribo esto. Soy hombre pacífico. No mato ni una mosca. Pero estoy muy lejos de alcanzar la altura del santo de Asís, quien de seguro habría dado a la enojosa criatura el título de hermana. Me molesta, entonces, el maldecido insecto. Tomo un periódico y lo doblo en tal manera que se convierte en arma. Con él hago que se aleje la desgraciada mosca. He aquí uno más de los innumerables beneficios que traen consigo los periódicos.

Desde su estercolero Job le preguntó al Señor por qué existen el mal, el sufrimiento, la injusticia.

Desde mi escritorio yo le pregunto por qué existe la mosca. Sobre todo, esta que ha vuelto.