ESTA LLUVIA CASI NO ES LLUVIA.

Es más bien aire humedecido que resbala y cae.

Apenas se le escucha. Se diría que es un murmullo del paisaje.

Acaricia la tierra con lenta sabiduría de amante. La tierra toma la caricia y se la guarda, Mañana la volverá hecha hierba, árbol o flor.

Los años me han hecho prudente. ¡Qué desgracia! Si fuera niño saldría a mojarme el cuerpo y el alma con esta lluvia que no aprendió a ser lluvia y es sólo insinuación de lluvia.

Yo no he aprendido todavía a ser yo, por eso me quedo tras el ventanal, el cuerpo y el alma secos.

Llueve como si no estuviera lloviendo.

Y yo casi no soy yo.

LA HIPERCONECTIVIDAD DIGITAL VS DESCONEXIÓN DIGITAL

En la era de conectividad en la que vivimos, la tecnología ha transformado radicalmente nuestra manera de trabajar, estudiar y relacionarnos. Sin embargo, esta constante conexión también ha generado consecuencias negativas, entre ellas, el agotamiento mental, la difuminación de los límites entre la vida personal y profesional, y la sobrecarga de información. Ante este panorama, el derecho a la desconexión digital ha comenzado a cobrar relevancia, especialmente en los ámbitos laboral, académico y social, como una forma de proteger la salud mental, el descanso y la calidad de vida de las personas.

En el plano laboral, el uso constante de correos electrónicos, mensajería instantánea y plataformas colaborativas ha creado una expectativa de disponibilidad permanente. Muchos trabajadores sienten la presión de responder mensajes fuera del horario laboral, lo que contribuye al estrés, la ansiedad y al síndrome de burnout. En respuesta a esta problemática, algunos países han legislado el derecho a la desconexión digital, como Francia, que desde 2017 reconoce legalmente la posibilidad de no responder correos fuera del horario de trabajo. Esta medida busca salvaguardar el equilibrio entre la vida personal y profesional, reconociendo que el descanso no solo es un derecho, sino una condición necesaria para la productividad y el bienestar. Según Buk y ExpokNews, el 72 % de los colaboradores ha experimentado burnout en el último año; un 16 % lo vive ocasionalmente y otro 12 % de forma frecuente; además este estudio revela que el 67 % de los empleados se siente emocionalmente agotado, y 31 % no se siente realizado en su trabajo.

En el ámbito académico, la digitalización de la educación, acelerada por la pandemia de COVID-19, trajo consigo una serie de beneficios, pero también nuevos desafíos. Estudiantes y profesores se vieron expuestos a jornadas extensas frente a una pantalla, tareas constantes y comunicaciones a toda hora. Esta hiperconectividad ha provocado fatiga digital, pérdida de concentración y una disminución en la motivación.

En el ámbito social, la constante interacción en redes sociales y plataformas digitales ha transformado la forma en que nos relacionamos. Aunque estas herramientas han acortado distancias y facilitado la comunicación, también han contribuido a una sobreexposición y a una dependencia del uso de dispositivos electrónicos.

La desconexión digital es una herramienta esencial para contrarrestar los efectos nocivos de la hiperconectividad. En los ámbitos laboral, académico y social, su implementación no solo mejora la salud mental y el bienestar general, sino que también favorece una relación más sana, crítica y equilibrada con la tecnología, y no debe entenderse como una renuncia a la tecnología, sino como un ejercicio consciente de gestión del tiempo y de los espacios de bienestar. Implica establecer límites claros, tanto a nivel institucional como políticas laborales que respeten los horarios, crear metodologías académicas nobles que promuevan el aprendizaje, y hábitos sociales que prioricen la presencia plena en las relaciones interpersonales. La desconexión digital no es antitecnología, sino una estrategia vital para la salud mental, productividad y calidad de las relaciones, para construir una vida más equilibrada, consciente y emocionalmente sostenible.