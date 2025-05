uántos fantasmas moran en la antigua casa de Ábrego? Pienso que todos los hombres, las mujeres y los niños que murieron en sus aposentos siguen viviendo ahí.

He dejado de contarlos, pero no de contar acerca de ellos. Sus vidas son muy interesantes, y sus muertes más. El capitán Luis de la Peña de la Peña murió en duelo contra el esposo de su hermana, porque la golpeó una noche, y luego ella asesinó a su marido porque había matado al hermano que la defendió. La señorita Dávila y Berlanga cayó muerta de un síncope cuando le dieron la noticia de que el novio que iba a desposarla se casó con otra. El niño Genarito se arrojó a la tumba donde estaban sepultando a su mamá, y ahí quedó sin vida. Les echaron la tierra juntos.

Ahora todos se aparecen en los aposentos de la casa. Ya no hay enemistad entre ellos, ni pesares. Sólo se turban cuando me aparezco yo. Se preguntan unos a otros, irritados: "¿Qué no puede dejarnos en paz?", y desaparecen.