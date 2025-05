Don Mariano Jiménez Huerta, maestro mío de Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM, nos decía a sus alumnos:

-Si hacen ustedes el amor con una mujer menor de edad, con o sin su consentimiento, eso es estupro. Si hacen el amor con una mujer mayor de edad sin su consentimiento, eso es violación. Si hacen el amor con una mujer mayor de edad con su consentimiento. ¡felicidades!

Gerard Depardieu es un gran actor. Fue extraordinaria su actuación en la película "Germinal", basada en la novela de Zola, lo mismo que su caracterización de Balzac en la serie sobre la vida del autor de "La comedia humana".

Ahora el artista anda en líos con la justicia de su país por haber tratado de meter la nariz en donde no debía. Admiro a Depardieu, pero la pena que se le aplicó es merecida. No lo veré ya con la misma simpatía con que antes lo miraba. La condición primera del amor es la libertad. Si no la hay, la acción se vuelve abuso, y no hay nada más alejado del amor que la violencia, ya sea física o psicológica.

El acto del amor ha de ser consentido -y con sentido- para ser verdaderamente amor. El amor libre puede ser muy bello, pero para eso se requiere que sea libre amor.