TENGO UN PEDAZO DE BIBLIA EN MI JARDÍN.

Es una higuera.

Mis amigos me dicen que voy a secarla a fuerza de escribir sobre ella. No sé lo que dirían si se enteraran de que también le hablo. A veces, cuando estoy solo y nadie me ve -ni yo-, voy a la higuera, paso mis dedos por sus ramas, y le digo que es un buen árbol que da frutos muy buenos, pero que si no los diera yo la querría igual. Después me quedo pensando cómo fue posible que el buen Jesús hiciera caer su maldición sobre una higuera. Eso no lo he podido nunca comprender.

Yo amo a mi higuera en todo tiempo. La amo cuando está triste de otoño, olvidada de invierno, y cuando la primavera saca al aire su verde corazón. Al llegar el verano mi gula goza la gala de sus higos, y siento que la higuera premia con sensuales besos mi amor de todo el año.