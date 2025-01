El gato está sentado como jeroglífico sobre la tapia del jardín.

Yo pienso que los gatos piensan, a diferencia de los perros, que sienten nada más. Me pregunto qué estará pensando este gato. Lo más probable es que esté pensando en sí mismo, pero no lo puedo asegurar. No conozco a los gatos. A los gatos nadie los conoce.

No se me acuse de malquerer a los gatos. Los quiero porque mi hija y mis nietas los quieren. Pero les temo un poco, pues sé que son más inteligentes que yo. Se las han arreglado para hacer creer a los humanos que los han domesticado, siendo que son ellos quienes han domesticado a los humanos.

Cada gato es un trozo de selva en la casa. Inventaron el ronroneo para que no les temamos, pero en el fondo nunca han renunciado a ser fieras. Son un compendio de pantera o tigre.

Miro al gato que está sobre la tapia y experimento un vago sobresalto como el que debió sentir el pajarillo que voló al verlo.

Yo no puedo volar. Cierro entonces los postigos de la ventana. Alcanzo a ver la mirada de enojo del gato.

DESCUBRIR RECEPTORES OLFATIVOS

En 2004, Linda B. Buck y Richard Axel fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos sobre los receptores del olor y la organización del sistema olfativo. Ellos descubrieron cerca de mil genes (un poco más del 3% de los genes contenidos en el cuerpo humano) que equivalen a los distintos tipos de receptores del olor que se localizan en las células olfativas. En ese momento se pensaba que estos receptores se encontraban únicamente en la nariz, pero al año siguiente se dio a conocer que se había encontrado un receptor olfativo en otro tejido distinto al de la nariz. Tiempo después se fueron encontrando más y más.

La doctora Jennifer Pluznick, profesora adjunta de fisiología en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins explica, en la conferencia "Olemos con el cuerpo, no sólo con la nariz", impartida en TEDMED en 2017, que en las investigaciones más recientes se ha comprobado que estos receptores se encuentran en el corazón, el hígado, los músculos, los riñones, los pulmones, etcétera. Además, un equipo de investigadores de la Universidad Ruhr de Bochum, en Alemania, descubrió 15 receptores, como los que hay en la nariz, en las células de la piel, así lo señaló a la BBC Mundo Hanns Hatt, autor principal de la investigación.

Nosotros recibimos información del entorno a través de los cinco sentidos. Los estímulos recibidos por la vista, el oído, el gusto y el tacto, antes de llegar a la corteza cerebral, pasan por el tálamo. En cambio, los estímulos recibidos por el olfato no lo hacen, y llegan directamente a las áreas cerebrales relacionadas con las emociones (amígdala), el aprendizaje y la memoria (hipocampo). La vía directa que tienen a estas áreas provoca que un olor nos remita rápidamente a un recuerdo, que desencadene emociones, antes incluso de tener tiempo de procesarlo a través del pensamiento.

El olfato había sido un sentido poco estudiado; ahora, con los avances de la ciencia ha empezado a cobrar relevancia. La doctora Alicia Castillo, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la videoconferencia "El olfato, ¿por qué es fundamental para la sobrevivencia?", incluido en la página digital de la Gaceta UNAM Global en agosto de 2022, dice que el olfato es un sentido de gran importancia que ha servido de manera fundamental a la sobrevivencia por su relación con la sexualidad humana; sin embargo, cuando el homo empezó a erguirse y a caminar de pie, perdió la cercanía de la nariz con la tierra y eso nos alejó de lo que podíamos oler más directamente, lo que a su vez provocó que el oído y la vista predominaran debido a que el mundo está lleno de formas, colores y sonidos.

En definitiva, es importante seguir avanzando científicamente e ir descubriendo todas las bondades no conocidas de nuestros sentidos. En cuanto a nuestros receptores olfativos, se ha descubierto que el hecho de ir perdiendo la capacidad olfativa podría ser un síntoma en el inicio de ciertas enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer, por lo que es necesario estar atentos a estos cambios en nuestra capacidad para percibir olores y atenderlos a tiempo para lograr una vida de mejor calidad.