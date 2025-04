Minuto rotario

ENTREGA DE BECAS.- Con solo ver la expresión de los jóvenes, de sentir que hay personas a la que les importa su futuro, sus estudios, su superación, todos los rotarios asistentes del Club Rotario de Torreón, salieron tan motivados como los mismos jóvenes que recibieron una Beca en nuestro “Emblemático Programa” de cada año, el pasado viernes 26 de abril, en las instalaciones de la Feria de Torreón a las 8.00 a.m. Sin duda, este es el tipo de programas que nos motivan a seguir trabajando arduamente, para llegar a mas personas y realmente poder ayudarlas y hacer la diferencia. Modificar para bien el entorno social.

SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN ROTARIA.- Listo el seminario de instrucción que el Club Rotario de Torreón, tiene preparado para el próximo día 3 de mayo, a cargo nada menos que de nuestro Ex Gobernador, Angel Morales, uno de los rotarios más capacitados en todo el Distrito, por lo que auguramos un gran éxito, sobre todo que será de gran beneficio para los rotarios de Torreón. Los rotarios buscamos permanentemente el capacitarnos, porque ello, trae como consecuencia, que podamos ser más eficaces en la consecución de recursos y más programas, que al final, vienen a beneficiar a la comunidad.

PROYECTOS Y RECURSOS.- Y hablando de ser más eficaces y mejores, en beneficio de la comunidad, salió para Houston el pasado viernes 26 de abril, la comisión del Club Rotario de Torreón, con nuestro socio y amigo José Ignacio Méndez Lastra, al frente, acompañado de Jesús Salas y su esposa Lourdes de Salas, Jorge Caballero y Fernando Amador y su esposa Mónica de Amador. Se reunirán con nuestros Hermanos del Club Rotario North Shore, con quienes verán importantes proyectos y recursos para su aplicación, todo ello, de beneficio para nuestra querida Comarca Lagunera.

TODOS UNIDOS POR UNA MEJOR SONRISA.- Sigue abierta la invitación del Club Rotario de Torreón Campestre, a toda la sociedad lagunera a la Carrera con causa que se llevará a cabo este próximo día 11 de mayo. 10 millas, 5 kilómetros y carreras infantiles. El evento es para apoyar al programa que con tanto éxito han llevado a cabo durante más de 33 años, de “Todos por una mejor sonrisa”. Ya hemos destacado en números anteriores que este programa tiene como objetivo el atender odontológicamente a niños y niñas con capacidades diferentes, que incluso, requieren de atención en quirófano y procedimientos muy costosos.

EL RYLA MAS GRANDE DEL MUNDO.- Invitamos a los jóvenes, no solo del Estado de Coahuila, sino de los cinco Estados que conforman el Distrito 4110 del rotarismo, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, para que no se pierdan de la gran experiencia de asistir al RYLA (Rotary Youth Leadership Awards-Premios de Rotary para liderazgos juveniles) más grande del mundo, que llevan a cabo cada año, nuestros amigos del Club rotario de Ramos Arizpe, Coahuila, en esa ciudad, y que ahora se celebrará los días del 15 al 17 de mayo. Cómo ya lo hemos establecido, El RYLA es un programa muy importante de Rotary para el desarrollo de liderazgo de los jóvenes. comprende seminarios, presentaciones, talleres, actividades de trabajo en equipo y networking con otros jóvenes y líderes comunitarios. En esta ocasión serán más de mil jóvenes reunidos para recibir conferencias y llevar a cabo eventos de dispersión, donde los valores de Rotary son lo más importante. Este programa busca empoderar a los jóvenes para que se conviertan en líderes en sus comunidades y en el mundo.

JORNADAS DE SALUD VISUAL.- Felicidades al Club Rotario de Gómez Palacio, El Vergel, y FURMEX, (Fondo Unido Rotario de México A.C.), CARITAS Diocesana de Gómez Palacio, y Fundación Devlyn, por el éxito de las Jornadas de Salud Visual que llevaron a cabo el pasado miércoles 23 de abril, apoyando a 400 personas. Y Felicidades igualmente al Club Rotario de Camargo, Chihuahua, quienes al día siguiente jueves 24 de abril, desarrollaron igual jornada en beneficio de sus comunidades. Felicidades a ambos clubes.

ACTIVIDADES DISTRITALES.CONVENSIÓN DISTRITAL.- Impresionante la respuesta que el rotarismo del Distrito 4110, ha dado a la convocatoria para nuestra Convención Distrital que se llevará a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los días del 22 al 24 de mayo del 2025. Solo un mes falta para nuestro evento máximo distrital. Confirmadas las conferencias que sustentarán: “Chumel Torres”, sobre el tema “La Honestidad Paga”; Jorge Zarza, sobre el tema “La Familia en el siglo XXI, Retos y Desafíos”, y la de Enrique Garay, quien nos hablará sobre el tema: “La urgencia de hacer equipo”. Motivadísimo todo el rotarismo en los cinco Estados que comprende nuestro Distrito 4110, desde Chihuahua, hasta Aguascalientes, pasando por Coahuila, Durango y Zacatecas. Como ya hemos anunciado, todos nuestros eventos tienen como objeto principal, el capacitarnos y coordinarnos para conseguir mejores recursos, para aplicar programas que beneficien a nuestras comunidades. Si bien es cierto, que son eventos de gran compañerismo, donde se convive intensamente, se hacen nuevas amistades y se consolidan las ya existentes, lo más importante es que siempre se concluye con nuevos proyectos y mayores recursos para aplicarlos. Así es que ya les estaremos informando de los avances.

ESTRECHANDO HERMANDAD CON CLUBES DE ESTADOS UNIDOS.- El distrito 4110 feliz de darle la bienvenida al Club Rotario Camino Real, del Paso Texas, Estados Unidos, que desarrolla en nuestro distrito el Proyecto de “Operación a Corazón abierto de niños”, del Estado de Chihuahua y de todo el Distrito. Bienvenidos Martín Gómez y Abril Hernández, del Club Rotario El Paso Camino Real, quienes están promocionando la séptima carrera “Corazón de Niños” en beneficio de niños del norte de México, con necesidades de cirugía de corazón abierto. Estas cirugías se llevan a cabo en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua. EN los últimos 12 años, se llevan operados 150 niños. El año pasado esta carrera tuvo 2000 participantes y la meta es llegar este año a 2300. Así es que la doble invitación va: A todos los rotarios y público en general, que deseen participar en la carrera, o cooperar con un donativo ya que su aportación será muy valiosa, y a todas aquellas personas que necesiten de operación a corazón abierto en alguno de sus hijos. Hacemos llegar el link correspondiente (https:runsignup.com/Race/TX/ElPaso/3rdAnnualCorazonDeNinos).

EL ROTARISMO MUNDIAL EN ORACIÓN.- El rotarismo mundial se encuentra en oración ya que a nuestro Presidente 2026-2027 SANGKOO YUN, le aqueja una enfermedad, que lo hará retirarse de toda actividad por seis meses. Deseamos su pronta y total recuperación.

SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN.- En rotary celebramos del 24 al 30 de abril esta semana, ya que entendemos que vacunar a tiempo es salvar vidas. Por lo que el próximo día 30 de abril a las 19.00 tiempo de México, tendremos nuestra reunión internacional vía zoom, donde hablaremos de la importancia de la inmunización y como cada dosis es un paso hacia un mundo más saludable.

PARTICIPACIÓN DE JOVENES EN ROTARY.- Ahora hablemos un poco de otro de nuestros programas que rotary lleva a cabo en el mundo: “Programas para Jóvenes”.Rotary cree en el desarrollo de la próxima generación de líderes. Nuestros programas ayudan a los líderes más jóvenes a desarrollar sus habilidades para el liderazgo, ampliar su educación y conocer el valor del servicio. Una de las formas de participación de los jóvenes es participar en un Club Interact, a través del cual se promueven la toma de acciones, la comprensión internacional y el ganar nuevos amigos en todo el mundo. Los clubes Interact ofrecen a jóvenes de 12 a 18 años la oportunidad de adquirir habilidades de liderazgo y descubrir la fuerza de Dar de Sí antes de Pensar en Sí. ¿Cuáles son las ventajas? Conéctate con líderes de tu comunidad y el mundo entero para: Tomar acción y Marcar la diferencia en tu escuela o comunidad; Descubrir nuevas culturas y promover la comprensión internacional; Ser un líder en tu escuela y comunidad y, Divertirte y ganar amigos alrededor del mundo. ¿Qué actividades ofrecen los clubes.Los clubes Interact llevan a cabo por lo menos dos proyectos al año: uno para beneficiar la escuela o comunidad y otro para fomentar la comprensión internacional. Los interactianos realizan sus actividades y desarrollan habilidades de liderazgo con la mentoría y orientación de los socios del club rotario patrocinador. Celebra la diferencia que Interact marca en el mundo, participando en: la Semana Mundial de Interact; el Concurso de video de Interact; el Día de Rotary en las Naciones Unidas; el Día Mundial del Voluntariado Juvenil.Para ingresar, solo tienes que ponerte en contacto con el Club rotario de tu comunidad. En nuestros próximos números seguiremos hablando de este interesante programa. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Angel Morales, con el tema:

EL FUTURO DE ROTARY: UN SUEÑO QUE CONSTRUIREMOS JUNTOS.- El compañerismo florece cuando se ve libre de todo credo y formalidad. My Road to Rotary. Cuando pensamos en Rotary, pensamos en historia. En décadas de servicio, en incontables proyectos, en manos tendidas y corazones abiertos. Pero Rotary no es solo su pasado: Rotary es, sobre todo, su futuro. Un futuro que no hemos escrito todavía. Es un futuro que depende solo de nosotros los rotarios. De nuestras decisiones, de la pasión y compromiso que le pongamos. El mundo que viene es un mundo distinto. Más veloz, más complejo, más desafiante. Y, también, más esperanzador. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tantas herramientas para hacer el bien. Nunca antes estuvimos tan conectados. Rotary está llamado a ser el puente entre las necesidades urgentes de nuestro tiempo y las soluciones que solo nosotros los rotarios podemos imaginar. El Rotary del futuro será uno que abrace el cambio. Que vea en la innovación una aliada, no una amenaza. Nos encontraremos en reuniones virtuales, en foros globales, en proyectos internacionales que nacerán de una simple conversación, de un simple sueño compartido. Será también un Rotary más grande en espíritu, más diverso, más humano. Jóvenes de todas las culturas, hombres y mujeres de todas naciones, levantarán la mano no para preguntar “¿qué puedo recibir?”, sino para decir “aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar?” Esto es muy importante: Rotary dejará de ser un lugar donde pertenecer, para convertirse en un lugar donde transformar. El futuro de Rotary implica redoblar esfuerzos en causas que son más urgentes que nunca: cambio climático, justicia social, educación, acceso equitativo a la salud y la paz mundial. El enfoque en la erradicación de la polio ha demostrado que Rotary tiene la capacidad de movilizar recursos mundiales y sostener esfuerzos a largo plazo (la campaña de erradicación de la Poliomielitis ya lleva más de 40 años), esa misma energía se podrá canalizar hacia nuevas campañas que responderán a las necesidades urgentes del siglo XXI. Seguiremos luchando, si, contra las enfermedades, contra la pobreza, contra la injusticia. Porque sabemos que cada acto de servicio, grande o pequeño, cada sonrisa, cada esfuerzo, es una chispa que enciende y motiva nuestra bondad hacia nuestros semejantes. Así que soñemos en grande, Actuemos con decisión. Rotary será una fuerza imparable de transformación, esperanza y amor en un mundo que nos necesita más que nunca.

UNIDOS PARA HACER EL BIEN... porque Rotary somos todos. No olviden: “Servir con Alegría.”