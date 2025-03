Minuto Rotario

PORQUE NOS GUSTA SER ROTARIOS.- El día de hoy, quiero iniciar mi columna haciendo una reflexión importante, que al final justificaré aún más, pues en primer lugar deseo sirva de motivación para todos aquellos que por algún motivo desearían ser rotarios, o para los que en el fondo, desean o buscan una oportunidad de servir al prójimo y no han encontrado el conducto, ni la manera de hacerlo. En Rotary nos desenvolvemos sobre una escala de valores y de ellos tal vez uno de los más importantes es la Amistad.

Veamos que es la amistad. La amistad es una relación afectiva y de confianza personal entre dos o más personas, construida a través del tiempo y el trato, caracterizada por el respeto, la lealtad y el apoyo mutuo. Este valor tiene las características de: 1.- El Afecto y la Confianza.- La amistad se basa en el cariño y la confianza que se tienen las personas entre sí. 2.- Relación Personal.- Es una relación que se establece entre individuos, no basada en lazos familiares o sexuales. 3.- Respeto y lealtad.- La amistad implica el respeto mutuo, la lealtad y el apoyo en momentos difíciles. 4.- Apoyo Mutuo.- Los amigos se brindan apoyo emocional y práctico en diferentes situaciones. 5.- Tiempo y Trato.- La amistad se fortalece con el tiempo y el trato, a través de experiencias compartidas y la comunicación. Desinterés.- La amistad es un vínculo desinteresado, donde se busca el bienestar del otro, no solo el propio. 6.- Elección.- La amistad se basa en la elección libre y voluntaria de las personas, no en la obligación o el deber. 7.- Bienestar Emocional.- La amistad contribuye al bienestar emocional, brindando apoyo, alegría y compañía. 8.- Red de Apoyo.- Los amigos forman una red de apoyo que puede ser fundamental en momentos difíciles.

9.- Desarrollo Personal.- Las relaciones de amistad ayudan a desarrollar habilidades sociales, como la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos. 10.- Sentido de Pertenencia.- La amistad contribuye a un sentido de pertenencia y a la satisfacción de las necesidades sociales. 11.- Salud.- Las amistades pueden tener un impacto positivo en la salud, reduciendo el estrés y mejorando la calidad de vida.

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO INMUNOHISTOQUÍMICO DE CÁNCER DE PRÓSTATA, COLORRECTAL Y MAMA.- En la sesión del miércoles 12 de marzo pasado, recibió el Club Rotario de Torreón, la visita del Dr. Jorge Haro Santacruz, Director del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Autónoma de Coahuila, quien explicó detalladamente el avance tan importante que significa el haber obtenido la subvención de 91,667 USD, en coordinación con el Club Rotario North Shore, de Houston, Texas, Estados Unidos, Distrito 5890, será, sin duda, de gran beneficio para toda la sociedad de la comarca lagunera.

PROGRAMAS DE GRAN ESCALA.- Este miércoles 19 de marzo a las 8.00 hora de Chicago, será el primero de dos seminarios web que habrá este año, para capacitar y orientar a todos aquellos interesados en ampliar proyectos de servicio exitosos, otorgándoles hasta un monto de dos millones de dólares a cada proyecto, convocatoria que La Fundación Rotaria Internacional ha lanzado para todos aquellos clubes que participen en proyectos de servicio exitosos. El seminario se ofrecerá en Inglés con traducción al Español, Francés y Portugués.

ACTIVIDADES DISTRITALES.- CONFERENCIA BINACIONAL.- En la recta final rumbo a la Conferencia Binacional a celebrarse los próximos días 21 y 22 de marzo en la ciudad de San Marcos, Texas, EE.UU. Es sin duda una gran oportunidad para fortalecer los lazos de hermandad entre los clubes de dos naciones y sobre todo, de unir esfuerzos para lograr proyectos que beneficien grandemente a nuestras comunidades.

ROTARY PINTA.- Con el objetivo de crear un impacto comunitario, renovando espacios vulnerables con pintura y fortaleciendo el espíritu de servicio a través de la colaboración entre clubes rotarios, socios y comunidades, Rotary, Zona 25 A, a la que pertenece el Distrito 4110, está convocando a todos los Clubes a hacer murales donde se deje la marca de Rotary, para que sea conocida por más personas y plasmar el legado de nuestra organización. Se invita a todos los Clubes del Distrito 4110 a registrar su proyecto y llevarlo a cabo, generando un impacto positivo en la sociedad, al rescatar espacios públicos vulnerables y a la vez, dejar latente la presencia de Rotary.

57 AÑOS DE ROTARACT.- El pasado 13 de marzo, celebramos 57 años de haberse formado el primer Club Rotaract. Este tipo de organización ha significado para Rotary, el poder dar un espacio a los jóvenes para que sirvan a su comunidad, crear liderazgo entre sus miembros, fomentar la amistad entre ellos, intercambiar ideas, adquirir habilidades profesionales y liderazgo. Nuestro Gobernados Sergio Tejeda, antes de viajar a ciudad Juárez, se dio un tiempecito para visitar al Club Rotario Inova Saltillo 100, por lo que nuestros amigos socios de dicho club estuvieron de manteles largos.

PELS 2025.- Y como no hay tiempo que no se llegue, llegó el momento del PELS 2025 en ciudad Juárez, por lo que nuestro Gobernador Sergio Tejeda abrió actividades con la Conferencia 7 Áreas de Oportunidad de Proyectos de Servicio. Desarrolló todos y cada uno de los puntos que se requieren para que un proyecto pueda resultar exitoso, -nombre, objetivos generales y específicos, alcance, planificación, organización, roles y responsabilidades, recursos financieros, humanos y técnicos, tiempo y presupuesto,- Pero el punto más importante lo fue, el tener la voluntad de accionar, destacando que “Actividad vs Proyecto” esa es la pequeña gran diferencia.

SE REBASARON LAS EXPECTATIVAS.- Sin duda, las expectativas proyectadas para este evento fueron rebasadas por mucho, con las conferencias, la capacitación y sobre todo por la convivencia rotaria de amistad e intercambio de experiencias. No cabe duda que el mundo rotario es grandemente rico en experiencias, formación y convivencia fraternal.

EL MOMENTO MÁS EMOTIVO.- El momento más emotivo del PELS lo fue sin duda, cuando todos los presentes rodearon al Gobernador entrante 2025-2026, Martín Armando Aranda Grijalva, y pusieron las manos sobre su cabeza, deseándole todo el éxito en su gestión y ofreciéndole su colaboración. Fue impresionante ver como muchos de los presentes dejaron escapar sobre sus mejillas, algunas lágrimas de emoción. Fue un acto hermoso de unión, compañerismo, hermandad y positivismo.

Ese es el mundo rotario al que nos encanta pertenecer, que nos llena de felicidad y nos motiva a seguir sirviendo a la comunidad. Deseamos y auguramos una gestión de total éxito y de gran actividad rotaria, bajo la gubernatura de Martín.

GRACIAS AMIGO MARTÍN. Al inicio de esta participación me permití destacar en detalle los atributos de la amistad, uno de los principales valores de Rotary. Desde esta tribuna y desde lo más profundo de mi corazón, quiero agradecer a uno de los rotarios que lleva muy en alto y practica esos valores, al próximo gobernador rotario Martín Armando Aranda Grijalva, la deferencia inmerecida que tuvo para con mi persona, al invitarme a ser Secretario Distrital, oportunidad que me hubiera encantado compartir con mi amigo Martín, en su período, que sin duda será de gran bendición para todos, invitación que con todo el dolor de mi corazón tuve que declinar por congruencia y honestidad ya que mi posición personal de salud, me lo impide y tengo que dedicar tiempo a ella, y no hubiera podido estar al cien por ciento con mi amigo, y el merece colaboradores que vayan a su ritmo, que no escatimen tiempo o esfuerzo. Desde aquí mi más sincero agradecimiento y mi mano abierta siempre al amigo. Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio rotario, además de Ex Gobernador rotario, Angelito Morales, quien, acorde a nuestra columna, nos viene a tratar el tema:

¿QUE TAN CIERTO SERÁ QUE SER ROTARIO ALARGA LA VIDA? Degustaremos su cápsula, pero mayormente, nuestra copa de vino tinto 4 Ángeles, para ser inmortales, al igual que nuestro amigo Angelito.- Al satisfacer los deseos humanos... se multiplican THE ROTARIAN, febrero de 1932. La idea de que ser rotario alarga la vida no es solo un mito, sino que tiene bases en la ciencia y en la experiencia de muchos miembros de Rotary alrededor del mundo. Aunque no hay un estudio definitivo que confirme que ser rotario extiende la vida en una cantidad específica de años, hay múltiples razones por las cuales pertenecer a esta organización puede contribuir a una vida más larga y saludable.

Sentido de Propósito y Bienestar.- Diversos estudios han demostrado que las personas que tienen un fuerte sentido de propósito en la vida tienden a vivir más tiempo. Ser parte de un club rotario significa comprometerse con el servicio comunitario y la filantropía, lo que puede dar un sentido de realización. Este sentido de dirección está vinculado a una mejor salud mental y física, reduciendo el riesgo de enfermedades como la depresión y el estrés crónico.

Conexión Social y Apoyo.- La soledad y el aislamiento social están relacionados con un mayor riesgo de mortalidad prematura. Rotary proporciona una red de amistades y conexiones significativas con personas que comparten valores similares. Estas interacciones fortalecen la salud emocional y reducen el riesgo de enfermedades relacionadas con la soledad, como la hipertensión y problemas cardiovasculares.

Estilo de Vida Activo.- El voluntariado y la participación en eventos rotarios a menudo implican actividad física, viajes y proyectos en la comunidad. Mantenerse activo es clave para una vida saludable, reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes.

Reducción del Estrés.- Ayudar a los demás ha demostrado ser una forma muy efectiva de reducir el estrés. Al enfocarse en el bienestar de otras personas, los rotarios experimentamos una mayor sensación de felicidad y satisfacción personal, lo que impacta positivamente en nuestra salud general. Acceso a información y Recursos de Salud. Al ser Rotary una organización internacional, tiene muchas iniciativas y programas de salud pública, como campañas de vacunación y prevención de enfermedades. Y nosotros como rotarios tenemos acceso a información muy valiosa sobre bienestar y salud, lo que nos permite tomar mejores decisiones para nuestra propia vida. Yo en lo personal, tengo 84 años de edad y 29 de rotario, pero además elaboro y tomo con frecuencia una copa de vino tinto lo que me ha permitido prolongar todavía más mi existencia y lo que me hace casi inmortal es que es vino Cuatro Ángeles... se los recomiendo ampliamente.

No olviden: “Servir con Alegría”.