Ministro electo de la Corte en México sufre accidente

El ministro electo para conformar la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero García, sufrió un accidente vehicular la noche del viernes en la Ciudad de México y se encuentra “satisfactoriamente” en recuperación.

En un comunicado adjunto, difundido en la cuenta de X del ministro, se informó que Guerrero García al regresar de la ciudad de Oaxaca (sur), “tras participar como invitado en un evento público de la Fiscalía del Estado”, sufrió un accidente vehicular sobre la avenida Río Churubusco (Ciudad de México), cuando se trasladaba del aeropuerto hacia su domicilio.

Asimismo, se indica que el percance ocurrió a las 22:30 hora local (4:30 GMT del sábado), el cual se dio después de que el automóvil donde viajaba se impactó con otro vehículo, lo que provocó que el ministro presentara “fracturas en tórax y en la nariz”, afectaciones que requirieron de intervenciones quirúrgicas.

“Actualmente se encuentra estable y sus familiares reportan un pronóstico positivo”, señaló el documento publicado por su equipo de comunicación.

También, se comunicó que, a pesar de la situación, Guerrero García asistirá el próximo 1 de septiembre a la toma de protesta de ministras y ministros, quienes fueron electos en los comicios judiciales del pasado 1 de junio.

“No se verán afectados los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como ministro”, agregó el oficio tras apuntar que los daños que presenta el funcionario son meramente de “reducción temporal en la movilidad”.

Por último, se destacó que en las redes sociales del ministro se seguirá informando “oportunamente sobre la evolución de su estado de salud”.

Este percance sucede a unos días de que la nueva SCJN tome posesión, el próximo 1 de septiembre, en la cual se llevarán a cabo tres ceremonias: la toma de protesta ante el Senado, la sesión solemne de instalación del nuevo Supremo, y la ceremonia tradicional de entrega de bastón de mando y servicio por autoridades indígenas y afromexicanas, a las ministras y ministros.