Militantes priistas se manifiestan en apoyo a 'Alito' Moreno

Militantes del PRI en apoyo a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido tricolor, se concentraron en las inmediaciones de la Glorieta de la Diana, en Paseo de la Reforma, esto luego de su reciente trifulca con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Entre banderines del PRI, lonas y la consigna de "Alito no estás solo" en apoyo al priista, los militantes estuvieron en espera de su llegada, y la de otros líderes, para movilizarse hacia el Senado.

El pasado 27 de agosto, durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el priista y el morenista tuvieron una riña que terminó en golpes.