'México tiene presiones en el gasto público', reconoce Monreal; ve poco probable reforma fiscal

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo sus dichos de la semana pasada de una presión fuerte en los gastos del Estado y la falta de recursos para sostenerlo. 

En la conferencia de prensa Legislativa del Pueblo, Monreal declaró que sostiene la tesis sobre que México "Tiene necesidades, cada vez crecientes; tiene presiones en el gasto público porque surgen nuevas exigencias, surgen nuevas demandas y es el mismo presupuesto, prácticamente es el mismo presupuesto con la inflación".

El legislador sostuvo que no hay en el horizonte una propuesta de reforma fiscal, "No lo hay, al menos yo no la conozco". 

Afirmó que no ha platicado con la presidenta Claudia Sheinbaum una propuesta de reforma fiscal.

Consideró prematuro hablar de un impuesto a las bebidas energéticas, las cuales se someterán a una regulación siguiendo la propuesta a presentarse en la siguiente Legislatura.


"Ni lo ni niego ni tampoco lo afirmo, no sé cómo venga el proyecto del presupuesto ni de Ley de Ingresos".


Confirmó que se planteará la prohibición del consumo de estas bebidas por menores de edad. 


Aclaró que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, junto a la Miscelánea Fiscal son facultades exclusivas de la presienta de la República, un legislador no puede presentar la propia.


"Nosotros tenemos que esperar a que nos presenten el proyecto y entonces la Cámara de Diputados, puede enriquecerlo, incluso puede modificarlo, porque esa es su facultad; y la Ley de Ingresos son ambas cámaras y ambas pueden modificarlo".


En un periodo de dos semanas se cumple la fecha límite para que la presidenta Sheinbaum presente el Paquete Económico 2026.



