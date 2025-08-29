Nacional Alejandro Moreno Claudia Sheinbaum Senado Profeco Seguridad

Plagas

México reporta dos mil casos de gusano barrenador en animales; fortalecerá producción de carne en México

Sheinbaum informó que en noviembre podría abrir la planta de moscas estériles para combatir al gusano barrenador

México reporta dos mil casos de gusano barrenador en animales; fortalecerá producción de carne en México

México reporta dos mil casos de gusano barrenador en animales; fortalecerá producción de carne en México

EL SIGLO

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió sobre la emergencia del gusano barrenador que hasta el 23 de julio registra dos mil 503 casos y dos mil 397 focos. 

Sheinbaum informó que en noviembre podría abrir la planta de moscas estériles para combatir al gusano barrenador, agregando que el secretario de Agricultura acudió a Estados Unidos para solicitar planteamientos técnicos. 

"La subjetividad en estas decisiones han afectado a mucha gente... manifestó que ya se tienen los recursos y se instalara en México".

La presidenta mencionó que se tiene un acuerdo con los ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango, aparte de avanzar con los Chihuahua y Tamaulipas para fortalecer la producción de carne en México. 

Lo cual se anunciará la próxima semana en los estados. 


¿Cuál es la situación del gusano barrenador en México?


El Reporte de focos de gusano barrenador del ganado en México y Centroamérica, OMSA (2022-2025) detalló que la mayoría de los casos se presentan en el sur, aunque uno de ellos se ubica al norte de Veracruz. 


La misma base de datos indica que en 2024 se reportaban tres casos y actualmente son dos mil 500 casos.


La Dirección de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) en su boletín informativo sobre el gusano barrenador reportaba que entre el 21 de noviembre de 2024 y el 12 de julio de 2025 se habían confirmado 3 mil 324 casos de gusano barrenador. 


De ellos, 2 mil 738 se identificaron en bovinos, 207 en caninos, 173 en equinos, 129 en porcinos, 61 en ovinos, 7 en caprinos, 4 en felinos, 3 en aves, 1 en búfalo de agua y 1 en un ave silvestre.


El reporte detectó la mayoría de los casos (2 mil 074) en Chiapas, cuyos municipios Ocosingo, Pijijiapan, Benemérito de las Américas, Tonalá y Marqués de Comillas concentraron los animales afectados. 


A Chiapas le siguieron Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Plagas gusano barrenador del ganado gusano barrenador

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
México reporta dos mil casos de gusano barrenador en animales; fortalecerá producción de carne en México


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410197

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx