México reporta dos mil casos de gusano barrenador en animales; fortalecerá producción de carne en México

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió sobre la emergencia del gusano barrenador que hasta el 23 de julio registra dos mil 503 casos y dos mil 397 focos.

Sheinbaum informó que en noviembre podría abrir la planta de moscas estériles para combatir al gusano barrenador, agregando que el secretario de Agricultura acudió a Estados Unidos para solicitar planteamientos técnicos.

"La subjetividad en estas decisiones han afectado a mucha gente... manifestó que ya se tienen los recursos y se instalara en México".

La presidenta mencionó que se tiene un acuerdo con los ganaderos de Sonora, Coahuila y Durango, aparte de avanzar con los Chihuahua y Tamaulipas para fortalecer la producción de carne en México.

Lo cual se anunciará la próxima semana en los estados.

¿Cuál es la situación del gusano barrenador en México?

El Reporte de focos de gusano barrenador del ganado en México y Centroamérica, OMSA (2022-2025) detalló que la mayoría de los casos se presentan en el sur, aunque uno de ellos se ubica al norte de Veracruz.

La misma base de datos indica que en 2024 se reportaban tres casos y actualmente son dos mil 500 casos.

La Dirección de la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) en su boletín informativo sobre el gusano barrenador reportaba que entre el 21 de noviembre de 2024 y el 12 de julio de 2025 se habían confirmado 3 mil 324 casos de gusano barrenador.

De ellos, 2 mil 738 se identificaron en bovinos, 207 en caninos, 173 en equinos, 129 en porcinos, 61 en ovinos, 7 en caprinos, 4 en felinos, 3 en aves, 1 en búfalo de agua y 1 en un ave silvestre.

El reporte detectó la mayoría de los casos (2 mil 074) en Chiapas, cuyos municipios Ocosingo, Pijijiapan, Benemérito de las Américas, Tonalá y Marqués de Comillas concentraron los animales afectados.

A Chiapas le siguieron Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca y Yucatán.