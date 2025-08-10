México mágico
En fechas recientes, el diseñador gráfico y fotógrafo profesional Luis Fernando Hernández Rivera visitó el estado de Veracruz, donde recorrió diversos parajes turísticos y capturó, con su cámara, hermosos paisajes y retratos.
