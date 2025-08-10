Deportes Algodoneros del Unión Laguna Santos Laguna Santos Laguna Femenil Leagues Cup Leagues Cup 2025

Selección Mexicana

México golea a Estados Unidos y gana el Campeonato Sub-15 de la Concacaf

México golea a Estados Unidos y gana el Campeonato Sub-15 de la Concacaf

México golea a Estados Unidos y gana el Campeonato Sub-15 de la Concacaf

EL UNIVERSAL

La Selección Mexicana se coronó en el Campeonato Sub-15 de la Concacaf, después de propinarle una goleada (5-0) a Estados Unidos en la Gran Final del torneo.

Si bien el encuentro ante la escuadra de "Las Barras y las Estrellas" empezó parejo, el "Tricolor" no tardó en abrir el marcador para sellar el destino del partido.

Corría el minuto dieciséis del primer capítulo del juego cuando Juan Carlos Martínez Junior anotó en favor del combinado nacional. Momentos después, cuando el reloj apenas marcaba el 20', Paxon Ruffin le dio una segunda alegría a México.

La Selección Mexicana aprovechó este impulso para continuar, de principio a fin, la goleada a Estados Unidos. Dos minutos después de la anotación de Ruffin, Da'vian Kimbrough anotó el tercer gol para los tricolores.

En el 24', Juan Carlos Martínez Junior firmó un doblete que hizo estallar a la escuadra mexicana en celebraciones.


Así terminó el primer tiempo… Hasta que, nuevamente, sonó el silbato y rodó el balón.


Fue hasta el 65' que Lisandro Torres anotó el último gol de la Selección Mexicana ante un equipo estadounidense que se limitó a aceptar el resultado: el Tricolor conquistó, sin sudar demasiado, el Campeonato Sub-15 de la Concacaf.


Un histórico triunfo que se suma a los campeones del área, así como la Selección Mayor, Sub-17 y Sub-20 se coronaron en sus respectivas categorías.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: México Estados Unidos Campeonato Sub 15 Concacaf

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
México golea a Estados Unidos y gana el Campeonato Sub-15 de la Concacaf


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405423

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx