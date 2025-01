Metapneumovirus no representa riesgo significativo en Coahuila

El metapneumovirus humano (HMPV) no es motivo de alarma ni preocupación a nivel local, donde el año 2024 se registró un solo caso; aunque el virus no es nuevo, cobró importancia en las últimas semanas por el manejo inadecuado de la información que surgió en China, cuando se reportó un incremento de casos en aquel país, lo que de inmediato hizo recordar a la colectividad el origen de la pandemia de Covid-19.

Recientemente, el gobierno chino rectificó y anunció que no tiene un problema grave al respecto, de la misma forma que autoridades sanitarias de México dieron a conocer que en nuestro país no se emitirá una alerta y que se trata de un virus habitual.

El jefe de Epidemiología de la Jurisdicción Sanitaria Número Seis, Humberto Flores Muñoz explicó que fue a inicios del año 2000 cuando el HMPV se identificó por primera vez, y forma parte del panel viral que se practica a los pacientes que presentan un cuadro respiratorio grave.

“Normalmente, en nuestro país existe un sistema de vigilancia de las enfermedades respiratorias, que no se practica en todas las unidades médicas, sino sólo en las clínicas centinela”, indicó, tras señalar que en Torreón, para estos efectos están considerados los Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZFM) Número 16 y 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); el Hospital General de la Secretaría de Salud y hasta hace tres años también el hospital del ISSSTE, el cual salió del programa.

A las personas que presentan dichos cuadros, se les toman muestras y se procesan para descartar influenza y Covid, y de salir negativos, se les incluye en el panel viral para revisar si otros virus están afectando su salud.

Entre dicho panel viral hay adenovirus, rinovirus, metapneumovirus entre otros, que para efectos de este último, cabe destacar que siempre tiene una prevalencia muy baja, menor al cinco por ciento de todos los virus y muy por debajo de la influenza o el Covid, señaló Flores Muñoz.

El HMPV generalmente afecta a los niños y adultos mayores, no ocasiona cuadros graves ni mucho menos decesos, salvo en casos muy excepcionales, cuando se trata de personas con problemas de inmunosupresión o comorbilidades como la diabetes, obesidad, son fumadoras o asmáticas, en cuyos casos la infección puede llega a tener una mala evolución o desenlace fatal, lo que no ocurre en la mayoría.

El responsable del área de Epidemiología consideró que, cuando surgió la información de China, principalmente las redes sociales hicieron un manejo inadecuado y se generó alarma entre la población; sin embargo, insistió en que no debe ser motivo de alerta, puesto que como agente infeccioso, sigue estando dentro de los parámetros de incidencia.

“En todo 2024 hubo un solo caso, según el reporte del Laboratorio Estatal de Salud Pública, cifra que no es nada significativa y el paciente se recuperó de forma normal, por lo que no es motivo de preocupación”, reiteró, al señalar que los datos correspondientes a los primeros días de este año aún no se generan.

Cuidarse de los males respiratorios

En todo caso, indicó, vale la pena exhortar a la ciudadanía a cuidarse de todas las enfermedades respiratorias, que por la temporada en curso se incrementan y ponen en riesgo sobre todo a quienes están en los extremos de la vida (adultos mayores, menores de cinco años o personas con enfermedades crónicas).

Ante ello, los principales cuidados que deben seguirse son los siguientes:

* Consumir alimentos ricos en vitamina C y D.

* Evitar acudir a lugares concurridos o si es necesario hacerlo, usar cubrebocas.

* Abrigarse adecuadamente al salir a la calle.

* Ante los primeros síntomas de enfermedad respiratoria, evitar automedicarse y procurar acudir a consulta médica.

* Aplicarse las vacunas contra la influenza, Covid y neumococo.

* En el caso de la vacuna contra el neumococo, se aplica una dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad con un refuerzo entre los 12 a 15 meses. En el caso de los mayores de 65 años se aplica una dosis cada 5 años.

* Completar los esquemas básicos en los menores de cinco años.