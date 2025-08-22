Menor de 6 años resulta lesionado tras volcadura en la carretera Pedriceña – Cuencamé

La mañana del jueves se registró un fuerte accidente carretero en el tramo conocido como Pozuelos, correspondiente a la carretera libre que conecta Pedriceña con Cuencamé, Durango.

El percance dejó como saldo un menor lesionado, identificado como Hanzel, de apenas 6 años de edad, quien resultó con diversas contusiones y un traumatismo craneoencefálico leve.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando el menor viajaba en compañía de su madre, Naira, de 23 años, y de la pareja sentimental de esta, Julián, de 21 años, quien conducía una camioneta Ford Windstar modelo 1999, color verde.

Según las investigaciones preliminares, al desplazarse por el citado tramo carretero, una de las llantas de la unidad estalló repentinamente, provocando que el conductor perdiera el control.

Lo anterior ocasionó que el vehículo terminara por volcarse aparatosamente, quedando con severos daños materiales.

El pequeño Hanzel fue trasladado de urgencia al Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio, donde ingresó para recibir atención médica especializada. Los doctores que lo recibieron diagnosticaron un policontundido con traumatismo craneoencefálico leve, aunque su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del percance y se encargaron de asegurar tanto el vehículo siniestrado en un corralón, así como a su conductor, quedando ambos a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.