¿Memo Ochoa a Mazatlán? Siboldi corta los rumores sobre el fichaje del arquero

Guillermo “Memo” Ochoa, actualmente sin equipo tras su paso por el AVS Futebol Clube de Portugal, volvió a colocarse en la conversación del fútbol mexicano después de que trascendieran rumores sobre un posible fichaje con Mazatlán FC para el Apertura 2025.

El guardameta, considerado uno de los referentes históricos del balompié nacional, percibía en Portugal un salario de 14,808 euros semanales, equivalentes a unos $275,000 pesos mexicanos, según datos de Capology.

De llegar al club sinaloense, esa cifra lo convertiría en el jugador mejor pagado de la plantilla, superando el sueldo anual de Lucas Merolla, estimado en 11 millones de pesos de acuerdo con Salary Sports.

¿Llegará Ochoa a Mazatlán FC?

Pese a estas versiones, el técnico de los Cañoneros, Robert Dante Siboldi, descartó cualquier tipo de acercamiento con el arquero.

Tras la derrota de su equipo frente a Rayados de Monterrey en la jornada 5 de la Liga MX, el estratega fue claro al responder: “No, no sé nada, son rumores. Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, inclusive hasta con el cuarto que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es un rumor”.

Actualmente, Mazatlán cuenta con Ricardo Gutiérrez como titular en la portería, además de André Alcaraz y Ricardo Rodríguez como alternativas. El propio Siboldi subrayó que confía en su grupo de arqueros y no contempla, al menos por ahora, reforzar esa posición.

Así, mientras Ochoa sigue en calidad de agente libre a la espera de definir su futuro, Mazatlán se mantiene al margen de la especulación y enfocado en revertir sus resultados en el torneo.