Mejoran operatividad de la Policía de Viesca

MARY VÁZQUEZ

Se han ido mejorando las condiciones en las que trabaja la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Viesca, pues se ha aumentado el número de elementos y de unidades, declaró el alcalde Jorge Vélez Sandoval.

Recordó que recibió una corporación con solo 10 policías y una patrulla, la cual también se descompuso, pero repitió que en estos casi ocho meses se han ido mejorando, pues dijo que en su momento pidió el apoyo al Gobierno del Estado.

Agregó que, por ejemplo con el apoyo de la Fiscalía del Estado y a la Secretaria de Seguridad les facilitaron cuatro patrullas, repararon una y están en proceso de rehabilitar otras dos. También se tiene como meta enviar a 28 elementos para los exámenes de control y confianza, incluso ya la semana pasada se envió al primer grupo de ocho, los cuales espera aprueben todos.

“Recibí una patrulla y al siguiente día se me descompuso, hablé con el fiscal (Federico Fernández) y con el secretario de Seguridad; Héctor Flores y me mandaron cuatro patrullas y a parte me estuvieron mandando patrullas para la vigilancia de la policía estatal. La verdad las condiciones de la Policía estaba muy mal”.



Vélez Sandoval, expuso que también se contempla iniciar el mes que entra con la rehabilitación del edificio de la Policía Municipal, así como la reactivación de las casetas de vigilancia que se tienen en ejidos como, La Ventana, Tanque Aguilereño, Boquillas de las Perlas, entre otros puntos medios.


Finalmente expuso que, todavía no hay un acercamiento con el general Edilberto Jasso Godoy, quien el lunes fue presentado como comandante del Mando Especial de la Laguna, pero dijo que seguramente tendrá la oportunidad de platicar con él, en la reunión de seguridad que cada dos meses organiza el Gobierno del Estado.


               
               


               

               
               

               
               
               
