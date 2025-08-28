Mejoran áreas del IMSS en Madero y anuncian proyecto de nueva guardería

Se realizaron obras de mejoramiento de algunas áreas del Hospital Rural, número 20 del Seguro Social de Francisco I. Madero y se proyecta la construcción de una guardería. Esos fueron algunos de los puntos que se abordaron en la reunión que sostuvieron autoridades municipales y representantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) con el delegado del instituto; José Valeriano Ibáñez de la Rosa.

La vice presidenta del organismo Perla Aguilera Bañuelos, recordó que desde hace tres años y medio Canaco gestiona con la dependencia federal el mejoramiento de las instalaciones y del servicio que ofrece el hospital, pues tiene más de 50 años de antigüedad y el edificio, así como el personal es insuficiente por el crecimiento poblacional que tiene el municipio, además tiene derechohabientes de Matamoros, San Pedro y de algunas localidades del lado de Durango.

Manifestó que, después de tanto “picar piedra” con la llegada del doctor Valeriano a la delegación del IMSS, se han logrado algunos avances, incluso está es la tercera reunión que sostienen con él y en esta ocasión se invitó al alcalde, Félix Hernández Ramírez y su esposa; Denise Mora, ya que la idea es hacer un frente común para realizar las gestiones necesarias, ya que la idea es lograr la ampliación de dicho hospital.

“Como Canaco llevamos tres años y medio haciendo la gestión para que se mejoren algunas áreas; como urgencias y los quirófanos que desde hace años ya es insuficiente, que se designe a más personal por que faltan médicos en ciertas especialidades y enfermeras, pero también buscábamos que se habilitara un lugar para depositar los cuerpos, por que como no había espacio digno, pues los dejaban en los pasillos, mientras llegaba la funeraria a recogerlos”.

La entrevistada mencionó que, en la reunión que se tuvo el miércoles se constató que el espacio de “descanso de cuerpos” ya está listo y tiene capacidad para dos personas y ya no estarán expuestos en los pasillos. Asimismo, se rehabilito el área de quirófanos y paulatinamente se están cubriendo los turnos con médicos especialistas y demás personal.

Agregó que el tema de la guardería se abordó, luego de que se le expusiera al doctor Valero la necesidad de ampliar el hospital, pues la representante de Canaco, expuso que hay un excedente de terreno en el edificio, además hace varias administraciones se había planteado la posibilidad de que en caso de necesitarlo estaban en condiciones de ceder el antiguo edificio de la Presidencia Municipal, lo cual el delegado les dijo que, eso se tendría que buscar a nivel central, pero que había otros proyectos a los que podían acceder en el corto plazo.

Aguilera Bañuelos dijo que se les dijo que, para concretar la construcción del espacio para el cuidado de los menores, se necesitaba que el municipio donara un terreno de 2 mil metros cuadrados y al alcalde le pareció una buena idea por lo que se determinó sostener otra reunión para “aterrizar” el proyecto.