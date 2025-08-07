Con medio siglo de historia en la Comarca Lagunera, el Tecnológico de Monterrey campus Laguna se ha destacado por su constante evolución y compromiso con la excelencia educativa. Más de 15 mil egresados han pasado por sus aulas, contribuyendo con su talento y liderazgo en diversos ámbitos, mientras que las recientes inversiones en tecnología e infraestructura refuerzan su visión hacia el futuro.

Para conmemorar estos 50 años, se llevó a cabo un evento especial donde se presentó la agenda oficial de festejos, que incluye actividades académicas, culturales y deportivas a lo largo del semestre. Esta celebración refleja el compromiso del Tecnológico de fortalecer la formación integral de sus alumnos y mantener viva la tradición de innovación y liderazgo en la región.