Más que cursos, experiencias

Los cursos de verano dirigidos a los hijos y nietos de los trabajadores de la Sección 35 del SNTE, finalizaron con gran éxito. En Torreón, Coahuila, participaron alrededor de 400 menores que recibieron iniciación en diversas disciplinas como basquetbol, voleibol, taekwondo, danza, fútbol, natación, ajedrez, entre otras.

Por primera vez, más de 150 niños de entre cinco y quince años participaron en Matamoros, Coahuila, donde estrenaron una nueva alberca para las actividades acuáticas.

En Lerdo, Durango, más de 100 jóvenes de ambos sexos asistieron a estos cursos, que se realizaron por primera vez en esta ciudad. Allí contaron con una nueva alberca y un campo de softbol con césped artificial, gradas y todas las comodidades necesarias para su desarrollo.

El responsable de la logística de estos cursos fue el Licenciado en Educación Artística Baltasar Díaz Almaraz.

Las actividades comenzaron el 22 de julio y concluyeron el 9 de agosto del presente año.