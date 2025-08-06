Más de 800 personas han recurrido a los Dormitorios Comunitarios

A dos meses de iniciar operaciones los Dormitorios Comunitarios al exterior del Hospital General de Saltillo, más de 800 personas se han beneficiado.

Al respecto, el diputado Alberto Hurtado Vera, resaltó que tras su apertura, aquellos que tienen a familiares internados en dicho nosocomio, ya no duermen en la calle y mucho menos pasan frío, e incluso la unidad cuenta con regaderas.

“Los baños siempre los van a encontrar limpios, al igual que los sanitarios, las sábanas se cambian a cada rato, créanme que va funcionando muy bien, es un proyecto muy noble”, mencionó.

Por lo anterior, dijo que era una necesidad que había que ponerle solución, y solo pusieron un granito de arena, pues tan solo son 15 camas que se ocupan principalmente por la noche, y por os mañanas, algunos médicos los acompañan.

Asimismo, indicó que la población también puede ayudar, donando cloro, limpiador de pisos, papel higiénico, y todo aquello que sirva para su operación y aseo.

Comentó que para los dormitorios, la operación del tráiler cuesta alrededor de 45 mil pesos mensuales, desde combustible, drenaje, agua potable, salarios, y todos los insumos, donde su salario como legislador se va en dichos gastos.

Y aunque hay un proyecto de construir uno nuevo, señaló que por decisión personal se decidió frenarlo, sin descartar la posibilidad de ponerlo en marcha a futuro.

Expuso que por lo regular, la gente se queda en estos dormitorios de tres a cuatro días, sin embargo hay casos donde requieren de más días.

“Hubo un señor, don Gilberto que vino desde Acuña, se quedó durante 16 días y lamentablemente hace cinco días falleció su nieta, pero bueno, lo que hicimos nosotros fue atenderlo y darle todas las facilidades para que durmiera ahí, se aseara, ese fue lo máximo que una persona se ha quedado, pero en promedio son de de dos a cuatro días”, concluyó.