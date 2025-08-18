Más de 14 dependencias trabajan para tener colonias de Saltillo al 100

Coahuila Saltillo GOBIERNO DE COAHUILA Monclova Ramos Arizpe Coahuila

Saltillo

ISABEL AMPUDIA

Para tener colonias al 100, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, mencionó que 14 dependencias municipales no solo en el tema de servicios públicos, también en seguridad, salud, deporte, cultura, entre otros.

Por lo anterior, recordó que el pasado fin de semana de manera simultánea arrancaron en 13 colonias, que a pesar de ser chicas, de alguna u otra manera tienen grandes necesidades.

“Como ustedes saben son 14 dependencias municipales que de una otra manera le entramos con todo no solamente en el tema de servicios públicos, sino también el tema de seguridad, el tema del DIF Saltillo, salud, cultura, deporte, medio ambiente, obras públicas, servicios primarios, diferentes acciones con la intención de dejar estas colonias al 100, sobre todo mucho en el tema de rehabilitación de espacios públicos”, destacó.

Recordó que con las recientes lluvias la hierba creció considerablemente en diferentes partes de nuestro municipio.

Aunado a ello, indicó que esta el tema de bacheo, pintura, entre otros.




“Ahorita serán 13, ya teníamos Teresitas, el Ojo de Agua, La Herradura, yo creo que vamos a tener la posibilidad de arrancar algunas más hacia final del año para poder estar trabajando en todos los sectores”, advirtió.




Mencionó que también ya se incluyen acciones en materia de desarrollo social, mujeres de turismo, además de deportes, cultura, entre otros; así como brigadas, que también de alguna u otra forma ellos ya están en las colonias.




               
               


               

               
               

               
               
               
