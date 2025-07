¡Más cínicos, por favor!

uimos los reyes del acordeón", declara ufano un operador político de la destrucción organizada de la República. El "Servidor de la nación" reclama el retraso en su pago. En el podium está CSP, la misma que afirmara que vivimos en el "país más democrático del mundo". Sin comentarios. Pero si la esperanza era que ella matizaría los muchos excesos de su antecesor, esa quedó atrás.

"Yo lo nombré, yo lo propuse, lo puedo decir sin pena". Se refiere a Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS. El simple cargo provocó discusión. Desde 1950, el titular de la embajada ante Ginebra lo es también de los Organismos Internacionales, que son múltiples. Hoy esa responsabilidad recae en Francisca Méndez, diplomática de carrera con el aval del Senado. Ese cargo no existe. No pasará por el Senado. El ex subsecretario de Salud formará parte -suponemos- de un equipo asesor o algo así, "técnico con rango de ministro".

En la historia moderna de la Salud Pública de nuestro país, no existe ningún personaje al cual se le atribuya una irresponsabilidad ni remotamente similar a la del nuevo "técnico- ministro". "Es una desvergüenza su nombramiento", ha dicho Antonio Lazcano Araujo, un brillante científico mexicano miembro del Colegio Nacional y muchos otros incluidos Jaime Sepúlveda o Julio Frenk, verdaderos expertos en salud pública. Sintetizando: se señala su responsabilidad concreta en la muerte de -al menos- 800 000 mexicanos por negligencia, igual al horror de Ruanda. Su simplón rechazo a la virulencia del virus, provocó que nuestro país ocupe el vergonzoso primer lugar en América Latina en decesos de personal médico. Y él, en la playa. Se le califica como el "Artífice de la destrucción del Seguro Popular" y del desabasto de medicamentos. Durante el Covid, el gobierno de la CDMX en manos de CSP se distanció del Gobierno Federal. Fue exitosa. ¡Ahora la exjefa de gobierno es quien lo designa! ¿Por qué, alguna llamadita del sur profundo?

La pareja se pasea por las entrañas de la casa. El orgulloso padre -gobernador de Nuevo León- garantiza que queden imágenes del inmenso clóset donde se acumulan los zapatitos del retoño. Son sólo 100 pares y la niña tiene dos años. ¿Qué será a los 15? Porqué no exhibirlo. Las reacciones son inmediatas. En un país donde las carencias abundan, el ajuar no hizo más que exacerbar los odios. ¿Nuevas generaciones, el flamante partido de la renovación? Algo está muy podrido en nuestra relación con la vida pública. Habrá quien alegue que siempre ha sido así. Cínicos los hay y habrá siempre. Rubén Figueroa I, gobernador de Guerrero (1975-1981) nadando en la alberca con un trío amenizando su día. El "Tigre de Huitzuco" recibió a la Televisión Francesa. Ella se encargó de divulgar mundialmente al peculiar gobernador, pistola al cincho, jorongo -por aquello del frío en su tierra- trasladándose en su autobús. De esto hace alrededor de medio siglo. Su excentricidad -por llamarla de alguna forma- fue un escándalo. La imágen de México destrozada. ¿Estamos mejor? No.

Gaetano Mosca, 1858-1941, un autor hoy en el olvido, creó el concepto de "clase política". Nada que ver con la tipología marxista. Mosca afirmó que la "clase dirigente" siempre será una minoría y que, de la conformación ética de ese grupo dependerá la impronta en la sociedad. Más allá de las ideologías, de derechas o izquierdas, la vida pública exige a los servidores un comportamiento apegado a su encargo. Si no se está dispuesto a pagar ese costo, es mejor olvidarse de la arena pública.

El cinismo como filosofía nació en la Antigüedad, como un enaltecimiento de la virtud. Era cercano al ascetismo y sencillez. Comienza por el respeto a uno mismo, a la congruencia expuesta a la sociedad. Eso brindaba el verdadero poder. Paradoja: hoy el cinismo es sinónimo de desvergüenza, descaro, de burla a los demás y a uno mismo.

Nos gobierna el cinismo. ¡Necesitamos más cínicos, pero de primera generación!