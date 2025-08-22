Marina asegura casi una tonelada de cocaína en costas de Acapulco, Guerrero

En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de un buque y aeronave, se aseguraron más de 900 kilos de cocaína, al suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

Esta acción se realizó durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho en la mar, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales avistaron 30 bultos tipo costalillas , por lo que se procedió a una inspección, donde se aseguraron los paquetes que estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita.

Derivado de lo anterior, los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias subsecuentes.

Cabe destacar que, con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración, suman más de 46 toneladas de cocaína asegurada en la mar . Con esta acción se evitó que alrededor de 1,800,360,000 dosis llegaran a manos de jóvenes, además esto representa una afectación económica de 210,979,687,500 pesos.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en aguas nacionales para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.