Nacional Claudia Sheinbaum Tráfico de armas Embajadas Julio César Chávez Jr. Elecciones Judiciales

Tráfico de drogas

Marina asegura casi una tonelada de cocaína en costas de Acapulco, Guerrero

Se han asegurado más de 46 toneladas de presunta cocaína en operaciones marítimas

Marina asegura casi una tonelada de cocaína en costas de Acapulco, Guerrero

Marina asegura casi una tonelada de cocaína en costas de Acapulco, Guerrero

EL SIGLO DE TORREÓN

En una operación marítima encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el apoyo de un buque y aeronave, se aseguraron más de 900 kilos de cocaína, al suroeste de las costas de Acapulco, Guerrero.

Esta acción se realizó durante recorridos de patrullaje de vigilancia marítima y aérea para mantener el Estado de derecho en la mar, en los que participaron embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, las cuales avistaron 30 bultos tipo costalillas, por lo que se procedió a una inspección, donde se aseguraron los paquetes que estaban envueltos en plástico negro con la carga ilícita.

Derivado de lo anterior, los paquetes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, con el fin de integrar la carpeta de investigación del caso y realizar las indagatorias subsecuentes. 

Cabe destacar que, con este aseguramiento, en lo que va de la presente administración, suman más de 46 toneladas de cocaína asegurada en la mar. Con esta acción se evitó que alrededor de 1,800,360,000 dosis llegaran a manos de jóvenes, además esto representa una afectación económica de 210,979,687,500 pesos. 

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que se realizan en aguas nacionales para inhibir la comisión de delitos con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tráfico de drogas cocaína

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Marina asegura casi una tonelada de cocaína en costas de Acapulco, Guerrero


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408444

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx