Nacional Profeco Senado Alejandro Moreno Seguridad Gerardo Noroña

Marco Rubio

Marco Rubio viajará a México la próxima semana; abordará cárteles y economía

Marco Rubio viajará a México la próxima semana; abordará cárteles y economía

Marco Rubio viajará a México la próxima semana; abordará cárteles y economía

EL UNIVERSAL

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador la próxima semana para "impulsar las prioridades" de Estados Unidos, confirmó este jueves el Departamento de Estado.

En un comunicado, el Departamento señaló que el viaje se realizará del 2 al 4 de septiembre. Entre las prioridades de EUA que se abordarán destacan "medidas rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores extra continentales malignos".

El comunicado destaca que se trata del "cuarto viaje del secretario a nuestro hemisferio" y que eso "demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestra patria y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses".

De acuerdo con el comunicado, Rubio busca "profundizar los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentará un reparto más amplio de la carga en toda nuestra región".

El pasado lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, adelantó que Rubio viajaría a México para firmar el acuerdo de seguridad que se ha estado negociando.


Según ha dicho la Mandataria, el acuerdo se basa en cuatro principios: respeto a la soberanía, respeto a la territorialidad, confianza mutua, colaboración y cooperación.


"En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo, o que ya está listo, con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de México", explicó Sheinbaum, tras desmentir que México esté participando en una iniciativa que anunció la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos para ir contra los "guardianes" de los cárteles mexicanos en la frontera.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Marco Rubio Cártel de Sinaloa CJNG

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Marco Rubio viajará a México la próxima semana; abordará cárteles y economía


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409950

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx