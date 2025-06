Marchan sindicalizados de la UAAAN para exigir cumplimiento de cláusulas

En un nuevo intento por lograr avances en sus demandas laborales, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN) realizaron este viernes una marcha pacífica hacia el Palacio de Gobierno.

El objetivo fue reiterar su exigencia a la administración universitaria para que cumpla con al menos 33 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que, aseguran, siguen sin respetarse.

Entre los puntos centrales de la inconformidad se encuentra la falta de cobertura de alrededor de 50 plazas vacantes originadas por jubilaciones, pensiones y fallecimientos, las cuales siguen sin ser autorizadas a pesar de acuerdos previos; además, los sindicalizados denuncian omisiones en temas como el otorgamiento de becas para hijos de trabajadores y la formalización de seguros de vida.

Agustín Díaz Acosta, Secretario de Acción Social del sindicato, detalló que muchas de estas irregularidades se han arrastrado desde 2023 y ya habían sido reconocidas en el convenio firmado tras la huelga de octubre del año pasado; sin embargo, hasta la fecha, acusan que la administración universitaria no ha mostrado avances significativos.

“Desde febrero de 2025, cuando se firmó el último acuerdo, no hemos visto ningún cumplimiento. Nos preocupa la falta de voluntad de las autoridades para atender compromisos previamente asumidos”, afirmó Díaz Acosta.

La movilización de este viernes fue precedida por una protesta interna el martes pasado en las instalaciones universitarias, en la que participaron cerca de 900 trabajadores. Pese a que se han convocado mesas de diálogo, Díaz lamentó que no se han registrado avances, señalando incluso obstrucciones por parte de personal jurídico de la universidad.

Aunque por el momento no se contempla un nuevo estallido de huelga, el sindicato no descarta tomar medidas más drásticas si no hay una respuesta concreta de parte del rector Alberto Flores Olivas.

“Esperamos que se nos convoque a una reunión de trabajo real, con disposición para resolver. Si no hay respuesta, continuaremos con las acciones de presión”, detalló el dirigente sindical.

Finalmente, afirmó que ya se planean nuevas actividades para la próxima semana como parte de su estrategia para visibilizar el conflicto y exigir soluciones.