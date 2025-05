Mantiene Defensoría Animalista búsqueda de caballo golpeado con pala, pide el apoyo de la ciudadanía

Defensoría Animalista se mantiene en la búsqueda del caballo que fuera golpeado con una pala en la cabeza y que no fuera ubicado en el domicilio del presunto responsable, por lo que lanza un llamado de ayuda a la ciudadanía lagunera para lograr dar con su paradero, pero también mantiene un llamado para quienes fueron testigos de las agresiones que cometió en contra del animal.

Fue el domingo por la noche que se presentó la denuncia en contra del sujeto que aparece en el video que llegó hasta la asociación, quien logró obtener información sobre el presunto responsable. Y fue hasta el lunes, que Argentina Carrillo, abogada y titular de la asociación acompañó a las autoridades de la Fiscalía del Estado de Coahuila y del municipio, a realizar el aseguramiento del animal, sin embargo no fue ubicado aunque sí se encontró otro caballo propiedad del supuesto responsable, por lo que fue asegurado y puesto bajo resguardo de la asociación Arre.

VER TAMBIÉN Sin rastro del caballo agredido con pala en Torreón; aseguran a otro en propiedad del presunto agresor

Tras no tener información de las condiciones en las que se encuentra el caballo golpeado y mucho menos de su paradero, Carrillo lanzó un llamado de ayuda para localizarlo.

“… seguimos buscando al caballo que golpearon con una pala, ayúdenme a encontrarlo, los datos que me brinden serán anónimos”, es el llamado que hace desde la página de la Asociación.

Pero también la acompañado una petición hacia quienes fueron testigos del hecho, para que acudan con las autoridades, ya una vez que inició el proceso legal en contra del sujeto del video.

“Y por favor necesito testigos, todas las personas que me dijeron que eran testigos y que veían como el sujeto golpea constantemente a sus animales, tiene miedo a testificar, fueron muchas, muchas las que me contactaron para decirme y pedirme ayuda y ahora que ya estoy en el proceso legal tienen miedo testificar, le tienen miedo al sujeto. Si nadie testifica no podré seguir adelante con el proceso legal. De verdad no puedo creer que por qué tienen miedo, cómo prefieren seguir con esa clase de sujetos libres, no entiendo por qué la sociedad es tan cobarde”, fue el llamado de la abogada.

Cualquier información se puede hacer llegar de forma directa a las redes de Defensoría Animalista.