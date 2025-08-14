Coahuila Manolo Jiménez Piedras Negras Monclova Coahuila UAdeC

Manolo Jiménez

Manolo Jiménez y Sheinbaum refuerzan alianza por seguridad y desarrollo en Coahuila

Manolo Jiménez y Sheinbaum refuerzan alianza por seguridad y desarrollo en Coahuila

Manolo Jiménez y Sheinbaum refuerzan alianza por seguridad y desarrollo en Coahuila

MARISELA SEVILLA

Durante la reunión sostenida esta semana en Palacio Nacional, el Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, abordó diversos temas de interés para el estado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacando tres ejes fundamentales, seguridad, desarrollo de infraestructura y respaldo al sector ganadero ante los retos del comercio internacional con Estados Unidos.

Uno de los principales temas de la conversación, afirmó, fue la seguridad, en la cual el Gobernador resaltó los operativos coordinados que se han implementado en Coahuila en conjunto con el Gobierno Federal.

“Hablamos del trabajo que venimos realizando con el Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch. Le compartí los resultados obtenidos en el estado y la Presidenta nos pidió continuar con firmeza en el combate a la inseguridad”, afirmó Jiménez.

En cuanto al rubro de infraestructura, se dialogó sobre diversos proyectos estratégicos que ya están en marcha con apoyo federal.

Entre ellos, el tren de Saltillo a Monterrey, la carretera Saltillo-Monclova, el Puente Internacional Número 2 en Piedras Negras, así como la carretera a Derramadero y otras obras regionales: “Conversamos sobre las inversiones que se están haciendo en Coahuila y la necesidad de dar continuidad a estos esfuerzos conjuntos”, explicó el mandatario estatal.


Otro punto clave fue el análisis de los posibles aranceles impuestos por Estados Unidos y su impacto en sectores productivos.


Así mismo, en el tema de la ganadería de exportación, el gobernador coincidió con Claudia Sheinbaum en la urgencia de implementar medidas que ayuden a los productores coahuilenses, quienes han visto afectada su rentabilidad.


Jiménez Salinas detalló que ya se trabaja en un plan de apoyo específico para ganaderos, mismo que se discutió en una reunión paralela con autoridades de Durango y Sonora, además del Secretario de Desarrollo Rural y representantes de la Unión Ganadera de Coahuila.




“Estamos afinando tres o cuatro programas que podrían activarse de inmediato una vez que reciban luz verde por parte de la Presidenta. La intención es compensar las pérdidas provocadas por la imposibilidad de exportar”, indicó.




“No pierden al vender en el mercado nacional, pero tampoco generan utilidades. Necesitamos ayudarles a recuperar esa ganancia”, dijo.


Aunque en esta reunión no se trató el tema presupuestal, Jiménez destacó la importancia de mantener la coordinación institucional en los procesos que vienen: “Queremos que todo se lleve a cabo con orden, transparencia y participación, en estrecha colaboración con el IEC, el INE y los municipios de Coahuila”, finalizó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Manolo Jiménez

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Manolo Jiménez y Sheinbaum refuerzan alianza por seguridad y desarrollo en Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406525

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx