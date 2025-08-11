Coahuila GOBIERNO DE COAHUILA Piedras Negras Monclova Ramos Arizpe Coahuila

Manolo Jiménez visitará jornadas de cataratas y prótesis dentales en Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

Sergio Morales Maus, coordinador de salud dental de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, dio a conocer la visita de Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila; quien encabezará las jornadas de los programas de cirugía de cataratas y prótesis dentales.

Se contempla que el mandatario estatal, estará presente el próximo miércoles 20 de agosto, cuando coincidan la entrega de las prótesis dentales con una de las tres jornadas de las cirugias de cataratas que se realizarán en el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría Sánchez" de Piedras Negras.

El funcionario estatal precisó que los días lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de agosto; se llevará a cabo las jornadas correspondientes al programa de prótesis dentales. Cabe mencionar que las cirugías de cataratas se realizarán el martes 19, miércoles 20 y jueves 21 de agosto.

"El programa de prótesis dentales comienza la próxima semana, nos va acompañar el Gobernador, va a estar aquí con la campaña de prótesis, la campaña de cataratas; vamos a ver todo esto en el Hospital Chavarría", indicó el funcionario estatal.

Estableció que a partir de esta semana se les esta llamando a los pacientes, para empezar a citar a todos los que están dentro del programa, para que acudan la próxima semana a las instalaciones del centro de salud Mundo Nuevo para la toma de medidas.


Morales Maus señaló que son un total de 70 prótesis dentales totales, estableciendo que los dos primeros días serán maratónicos, ya que se tomarán los moldes, medidas de las prótesis, las pruebas de altura; con la finalidad de que quedan precisas a cada uno de los pacientes.


"Eso se va a llevar a cabo el lunes y martes, para estar entregando tentativamente miércoles la primera tanda de pacientes y el viernes la siguiente", fue lo que puntualizó el coordinador de salud dental de la Jurisdicción Sanitaria 01.






               
               


               

               
               

               
               
               
