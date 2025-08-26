Coahuila SALTILLO Monclova Coahuila seguridad pública AHMSA

Manolo Jiménez Salinas anuncia inversión por 30 mdp en seguridad para Acuña

El funcionario estatal reitero que el tema de seguridad es muy importante para su administración

RENÉ ARELLANO

Durante su gira de trabajo en la región norte de Coahuila, particularmente en el municipio de Acuña, Manolo Jiménez Salinas, Gobernador del Estado de Coahuila; anuncio una inversión en materia de seguridad por la cantidad de 30 millones de pesos.

"Vienen más patrullas y vamos a fortalecer, principalmente aquí en Acuña, el sistema de videovigilancia. Se van a invertir más de 30 millones de pesos en cámaras de seguridad y en un Centro de Control y Comando para monitorear toda la ciudad", fue lo que detallo el gobernador del Estado de Coahuila.

Jiménez Salinas manifestó que eso es muy importante porque entre todos nos fortalecemos, es importante que las familias de Acuña, puedan seguir saliendo los fines de semana y transitar con seguridad por todo la entidad.

El funcionario estatal reitero que el tema de seguridad es muy importante para su administración, estableciendo que han estado dado seguimiento a varias campañas presidenciales de diferentes países de Latinoamérica y le ha llamado la atención de que quienes van a ganar o están prácticamente ganados su bandera principal es la seguridad.



"En el caso de nuestro país, desafortunadamente ciertos estados la han perdido y cuando se pierde la seguridad se pierden muchas cosas, entre ellas la calidad de vida de nuestra gente y eso es algo fundamental. Afortunadamente en Coahuila, jalamos con voluntad, lo que significa que le entramos", indicó Jiménez Salinas.




Lo anterior, lo dio a conocer durante su intervención en la ceremonia de entrega de patrullas y armamento por un monto superior a los 16 millones de pesos; que llevo a cabo la administración municipal de Acuña, la cual estuvo encabezada por Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, presidente municipal de Acuña.


Conforme a lo dado a conocer por las utilidades del municipio de Acuña, la inversión fue de 16 millones 649 mil pesos, con lo que se adquirieron 20 armas cortas, siendo pistolas Glock17, Generación 5; así como 17 unidades de las cuales 10 son Pick Up RAM 1500 y p07 Dodge RAM 1200. Todas con equipamiento de seguridad y operatividad, rotulación institucional y balizamiento policial.






               
               


               

               
               

               
               
               
