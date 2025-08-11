Manolo Jiménez llama a su gabinete a redoblar esfuerzos en lo que queda de 2025

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la séptima reunión de gabinete, en la que participaron titulares de todas las dependencias de la administración estatal.

Durante el encuentro, exhortó a su equipo a intensificar el trabajo en esta segunda mitad del año para seguir llevando beneficios a la población.

"Arrancamos la semana con una excelente reunión con nuestro gran equipo de trabajo, con quienes revisamos los avances de las obras, proyectos y programas con los que estamos mejorando la calidad de vida de los coahuilenses. En esta segunda mitad del año, redoblaremos esfuerzos para llevar más acciones y beneficios a nuestra gente", señaló el mandatario.

Jiménez destacó la relevancia de estas mesas de trabajo, en las que se comparten avances y acciones de las distintas áreas de gobierno, permitiendo mantener coordinación y sintonía en su gestión.

“Es muy importante que cada uno de quienes formamos este gran equipo le entremos con todo en esta segunda mitad de año, con una mayor intensidad, y que todo lo vayamos haciendo, a final de cuentas, impacte lo más que se pueda de manera positiva en cada una de las áreas de la administración estatal”, mencionó.

El gobernador subrayó la necesidad de estar cercanos a la ciudadanía en cada sector y área de responsabilidad.

“Que de esa manera nuestro gobierno siga empujando hacia adelante como hasta hoy lo hemos hecho, ya que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, indicó.

Asimismo, agradeció a su equipo por el apoyo y compromiso mostrado desde el inicio de su administración.

Durante la reunión, Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, presentó un informe sobre los proyectos prioritarios para 2025, detallando los que ya se han puesto en marcha y los que iniciarán en los próximos meses.

Entre los temas abordados estuvieron infraestructura, seguridad, educación, turismo, economía, desarrollo rural, empleo, programas sociales como Inspira, acciones del DIF Coahuila, políticas para mujeres, cultura y medio ambiente.