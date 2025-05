Mall Paseo Monclova se niega a cubrir gastos médicos de trabajadora lesionada

Una trabajadora del área comercial de Mall Paseo Monclova resultó lesionada tras el colapso de una estructura durante una tromba registrada el jueves pasado.

La joven identificada como Yoselin Nene, de 31 años de edad, sufrió más de doce lesiones, incluyendo fracturas múltiples en muñecas, piernas y cortes profundos en cara y cabeza.

De acuerdo con la abogada María del Rosario Rocha, representante legal de la afectada, la administración del centro comercial inicialmente se negó a cubrir los gastos hospitalarios.

“Querían que ella pagara y que después se le reembolsara, pero eso es injusto. No todos tienen dinero para costear atención privada inmediata”, denunció Rocha.

La víctima se encontraba concluyendo su jornada laboral en un local de belleza del mall cuando colapsó una parte del plafón, golpeándola con fuerza en varias partes del cuerpo.

Atención médica demorada por negativa del mall a cubrir gastos

Tras el incidente, la trabajadora fue trasladada al hospital Saint Marie, donde su atención médica fue retrasada al no contar con un responsable financiero confirmado para los gastos.

La administración del mall argumentó que debía activarse un seguro que cubriría los costos vía reembolso, lo que dejó a la joven sin atención médica urgente por varias horas.

“Los médicos no podían intervenir hasta que no se resolviera quién pagaría, lo cual ponía en riesgo su salud. Esto es responsabilidad directa del centro comercial”, afirmó Rocha.

Luego de gestiones con Protección Civil municipal y estatal, los encargados del Mall accedieron verbalmente a asumir el compromiso del pago por las intervenciones médicas necesarias.

Lesiones graves y posible cirugía reconstructiva

La joven presenta fracturas en ambas muñecas, tibias y tobillos, además de heridas abiertas ocasionadas por vidrios y objetos colapsados. Se analiza si requerirá cirugía reconstructiva e implantes.

“Apenas se le están realizando estudios para saber si será posible una reconstrucción o si deberá usarse otro tipo de tratamiento ortopédico especializado”, explicó la litigante.

Hasta el cierre de esta edición, la paciente permanecía hospitalizada, a la espera de recibir atención completa tras el acuerdo verbal entre sus representantes y la administración del centro comercial.

Precedentes de fallas estructurales en el centro comercial

Según testimonios recogidos por la abogada, no es la primera vez que ocurren incidentes de riesgo estructural en Mall Paseo Monclova. En otras lluvias, se han desprendido losas y plafones.

Además, se recordó el caso de un incendio en el mismo lugar en el que, por fortuna, no había personas presentes. Sin embargo, no se tomaron medidas correctivas efectivas tras el siniestro.

“Protección Civil debe realizar una revisión exhaustiva del inmueble para evitar una tragedia mayor. Esta vez no se perdió una vida, pero eso no garantiza que no ocurra después”, advirtió.

Exigen evaluación a fondo y acciones legales

La abogada subrayó que este caso podría derivar en responsabilidades legales por omisión y negligencia, ya que la empresa tardó horas en aceptar la responsabilidad del accidente.

“Esperamos que cumplan con lo prometido, porque por ahora sólo existe un acuerdo verbal. La joven no tuvo la culpa, y esto no debe repetirse con otra persona”, insistió.

Rocha también señaló que esperan un pronunciamiento formal de Protección Civil estatal y municipal sobre el estado estructural del centro comercial y sus condiciones de operación.

“Es momento de prevenir más que lamentar. Las autoridades deben garantizar que estos lugares públicos cuenten con medidas estructurales adecuadas para salvaguardar a trabajadores y visitantes”, concluyó.