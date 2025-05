Maestros amagan con protestas si se da 'carpetazo' a denuncia por desfalco millonario en Sección 35

Ha transcurrido más de un año y medio y la Sección 35 del SNTE en la región Lagunera no ha tenido resultados de la demanda que presentaron en Coahuila por el presunto desfalco millonario que se detectó en la pasada administración de dicha organización magisterial.

El líder sindical, Arturo Díaz González, pidió a las autoridades que den una respuesta inmediata y que “se castigue a los culpables, este no es un acto de venganza política, es un acto de justicia”.

Advirtió que no quitarán el dedo del renglón y que si se da “carpetazo” al asunto, la Sección 35 hará manifestaciones “pues se nos hace raro, ya tenemos más de un año con esa denuncia y pues todavía estamos con que ya y que ya, y pues ojalá ese ya no se haga eterno”.

Agregó que “no puede ser posible que nuestros compañeros que ya pagaron su dinero, de las financieras, sus créditos, lo vuelvan a pagar y no 100 mil pesos, pagar 200, 300 mil pesos más, ¿por qué?, porque a algunos poquitos se llevaron el dinero que no les correspondía. Hoy le volvemos a decir al gobierno que ya queremos respuesta porque no tardan mucho las financieras en volver a molestar a nuestros compañeros y ¿por qué?, si ellos ya lo pagaron, aparte no hay justificante alguno para que un dirigente pueda hacer uso de esos recursos”.

En su momento, Díaz González informó que eran 56 millones 916 mil 306.35 pesos del Fondo de Ahorro Magisterial que probablemente fueron sustraídos de la cuenta bancaria recaudatoria y 43 millones de pesos que se le debía a las financieras.

A estas cantidades se sumó un adeudo de 25 millones de pesos por concepto de Pólizas de seguir de vida para familiares beneficiarios de 619 trabajadores de la educación que fallecieron y que en su vida laboral aportaron 20 pesos de forma quincenal de manera voluntaria, como parte del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM). Las defunciones que no se liquidaron corresponden al periodo de 2016 a 2022 cuando la Sección 35 estaba liderada por Jorge Fernando Mora Garza.