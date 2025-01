Maduro, sin actas

Nicolás Maduro, 31.07.2024

Al final las actas no aparecieron, por lo menos no las oficiales, las que deberían haber sido recogidas y publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Las actas son el respaldo de los resultados electorales que, según esta institución, presidida por un abierto militante chavista de memorable nombre, Elvis Amoroso, le dieron el triunfo a su correligionario Nicolás Maduro, postulado por el Gran Polo Patriótico, con 51.95 por ciento de los votos contra 43.18 por ciento del opositor Edmundo González de Plataforma Unitaria Democrática.

El Consejo Electoral afirmó en un principio que no había podido dar a conocer las actas porque había sufrido un ataque cibernético. Esto podría haber demorado quizá algunos días la publicación, pero las actas se llenan físicamente en las casillas el día de la elección y no hay razón por la cual un problema informático pueda impedir su divulgación de manera permanente. El propio Maduro afirmó el 31 de julio, tres días después de la elección, ante el Tribunal Supremo de Justicia, que su alianza política ya tenía todas las actas. El 9 de agosto se presentó nuevamente ante ese tribunal y afirmó que había entregado toda la documentación electoral. Cinco meses después, s las actas oficiales siguen sin ser publicadas.

La oposición, en cambio, ha logrado reunir cerca del 90 por ciento de las actas en originales y copias. Muestran un resultado radicalmente diferente al oficial: 67.04 por ciento para González, 30.49 por ciento para Maduro. Las actas fueron entregadas este 8 de enero al gobierno de Panamá, que las está colocando en las bóvedas del Banco de Panamá para su resguardo.

Incluso los gobiernos de izquierda reconocen el fraude. El presidente Gabriel Boric de Chile ordenó el retiro de su embajador de Venezuela por el hecho de que "Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen". El presidente Lula da Silva de Brasil declaró desde el 31 de julio que la disputa se resuelve "presentando las actas". En septiembre, en una entrevista radiofónica, profundizó: "Creo que el comportamiento de Maduro es decepcionante. En Brasil se aprendió de democracia con mucho sufrimiento. pero cuando la gente es extremista no lo acepta". El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó acudir a la toma de protesta de Maduro por la detención de Enrique Márquez y Carlos Correa, progresistas defensores de derechos humanos: "Esto, y otros hechos, impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro".

México, en cambio, enviará a "un representante a la toma de protesta" de hoy, según la presidenta Claudia Sheinbaum. "No vemos por qué no deba ser así. Le[s] corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir. La postura que está en la Constitución, con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos". El representante de México sea el embajador Leopoldo de Gyves, viejo militante de la izquierda.

En algunas ocasiones México ha decidido retirar a sus embajadores de países con gobierno dictatoriales. Lo hizo con el régimen de Francisco Franco en España y con el de Augusto Pinochet de Chile. En cambio, ha mantenido relaciones con las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No hay duda de que Maduro recurrió a un fraude electoral para mantenerse en el poder en Venezuela. Las actas que ha divulgado la oposición lo comprueban. Es muy cuestionable que México esté decidiendo respaldar el fraude y una dictadura.

CORINA

María Corina Machado, dirigente de la oposición venezolana, fue detenida ayer en las protestas contra la dictadura. Según su equipo, fue detenida, obligada a grabar unos videos y liberada. El gobierno descartó la denuncia como una "distracción mediática". Habrá que ver qué contienen los videos.

www.sergiosarmiento.com