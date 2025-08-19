Madres trabajadoras urgen por flexibilidad laboral

En México, miles de mujeres enfrentan el reto de equilibrar su vida profesional con las responsabilidades de cuidado, especialmente aquellas que ejercen la maternidad. Para ellas, contar con esquemas laborales flexibles no es un lujo, sino una necesidad urgente.

A pesar de los avances en equidad de género, la persistente brecha salarial y la carga de cuidados limitan el tiempo que muchas mujeres pueden dedicar a su capacitación y crecimiento profesional. Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup, explica que, en búsqueda de esa flexibilidad, muchas mujeres consideran rechazar ascensos, pedir reducción de jornada o bien un puesto menos demandante equivalente a menor jerarquía y sueldo, para poder dedicar tiempo a la crianza de sus hijos.

Según cifras recientes de ManpowerGroup, el 60% de las mujeres consideran dejar sus roles actuales en busca de mayor flexibilidad. Ante la falta de opciones formales, muchas madres recurren al empleo informal. En México, se estima que el 58% de las madres trabajadoras están en la informalidad, sin acceso a prestaciones ni seguridad social.

“Este tipo de decisiones tienen consecuencias importantes en la vida de las madres, como limitaciones para generar ahorros, mayor dependencia económica, pensiones más bajas y mayor riesgo de pobreza”, advierte.

Además, la participación laboral de las madres disminuye conforme aumenta el número de hijos. La tasa es del 54% para madres con un hijo, 38% para quienes tienen cuatro hijos y apenas 27% para aquellas con cinco o más. Mientras tanto, entre las mujeres que deseaban trabajar pero no podían, el 68.4% señaló que no tenía quien cuidara a sus hijos, según datos del Inegi.

Para revertir esta situación, la consultora propone una transformación profunda en los esquemas laborales. Flexibilizar los esquemas de trabajo, erradicar sesgos en procesos de contratación y promoción, y abrir un abanico de oportunidades que les permita a las mujeres acceder a una mejor calidad de vida, impulsaría la participación laboral de este sector de la población.

Entre las acciones recomendadas se encuentran el trabajo remoto, las jornadas escalonadas basadas en objetivos, licencias de maternidad y paternidad ampliadas, seguros de salud familiares, programas para hijos del personal, esquemas de medio tiempo, días personales y oportunidades constantes de capacitación y mentoría.