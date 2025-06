Mace Medina montará su obra 'Metanoia' en el Teatro Alfonso Garibay

Camina entre las butacas azules del Teatro Alfonso Garibay, lo acompañan su tiempo y su memoria. Mace Medina, director y artista escénico lagunero, encarna el libreto de su propia vida. Frente a sus ojos se muestra el escenario donde, el próximo lunes 30 de junio, en punto de las 20:00 horas, montará su obra ‘Metanoia. Orígenes desdibujados’.

Se trata de un proyecto unipersonal que trabajó a partir del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2024 y el cual estrenó en abril pasado. La idea tiene raíz en aquello que el artista llama “crisis de identidad constante”, cuyo núcleo cuestiona, más allá del yo, la existencia de un “nosotros”.

‘Metanoia’ es fruto de una investigación sobre los símbolos que dan identidad de manera individual y comunitaria. Invita también a una reflexión desde lo familiar, territorial y relacional empleando el formato multimedia. Su título responde a la palabra griega que significa “más allá del pensamiento”, pero también a la transformación o conversión que surge en toda persona como un movimiento interior.

Mientras el monólogo involucra los diálogos de un solo actor, el proyecto unipersonal implica aspectos similares: también un solo actor aparece en escena, pero este interpreta a dos o más personajes. ‘Metanoia’ se desarrolla en un periodo aproximado de una hora con 20 minutos.

La ficción y la representación envuelven a sus personajes en una suerte de conferencia. Mace Medina no duda en emplear la improvisación una vez levantado el telón, pues la obra es como un ser humano: se encuentra en constante cambio.

El tema puede parecer denso y encarrilado a la introspección, solemne en algunos momentos. A través del formato de conferencia, el creador escénico pretende generar una sesión amena, donde el sentido del humor esté presente y el espectador tenga la oportunidad de ser estimulado a través de los paisajes sonoros y visuales; su participación es esencial para formar el nosotros.

“Es de los retos más grandes que he tenido como actor, durante una hora 20 minutos, hablando de temas que puede que sólo a mí me interesen […] Los temas centrales son identidad y memoria. Identidad no nada más referente a lo que me pasa con estas crisis, sino la identidad del lagunero, del coahuilense, del mexicano. ¿Qué nos hace ser? ¿Basta con nacer en un territorio para ser de ahí? ¿O qué pasa con las personas que migran a ese lugar y después dicen ‘es que yo ya soy de acá’?