Monclova despide a Doña Lupita, ícono de los tacos en la colonia Primero de Mayo

Con 45 años dedicados a preparar tacos y tostadas en el tradicional puesto familiar de la colonia Primero de Mayo, María Guadalupe Aguilar Villalobos, mejor conocida como Doña Lupita, deja una huella en Monclova.

Mujer querida y reconocida por generaciones de monclovenses, tenía 72 años y era heredera de una tradición que nació en 1960, cuando su madre fundó el pequeño negocio que hoy es parte de la historia popular de la ciudad.

Doña Lupita murió de forma trágica mientras trabajaba. Fue arrollada por un automovilista irresponsable. Su cuerpo fue velado en la capilla Luz Eterna de la funeraria Latinoamérica, ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, donde durante el fin de semana acudieron decenas de personas a despedirse de ella. “Vinieron muchos conocidos, clientes que incluso llegan desde Estados Unidos a buscar los tacos de mi mamá”, compartió entre lágrimas Marisol Leticia Olivo Aguilar, su hija.

“Mi madre trabajó sin descanso en el puesto durante 45 años. Yo tengo 25 ayudándole. Esta tradición inició mi abuela en 1960, y mucha gente de Monclova la reconoce, incluso personas que han emigrado y que cuando regresan vienen directo a buscar los tacos de Doña Lupita”, relató Marisol. Comentó que el puesto permanecerá cerrado durante un mes mientras ella y la familia procesan el dolor por esta pérdida irreparable.

Un legado de sabor, memoria y cariño

La misa de cuerpo presente se realizaría el domingo por la tarde, y aunque la noticia de su muerte no se había hecho pública, muchas personas llegaron de forma espontánea a la funeraria para expresar su pesar. “Nos duele mucho perderla. Ya no será lo mismo sin ella en el negocio. Aunque planeo continuar con el legado, ya no va a ser igual. Nada puede llenar ese vacío”, expresó su hija, quien agradeció el apoyo de la comunidad.

El puesto fundado por su abuela cumplió este 2025, 65 años de existencia. Su historia ha cruzado generaciones y fronteras, pues era común ver a visitantes provenientes de ciudades texanas, de Monterrey o de la frontera norte llegar hasta la colonia Primero de Mayo para comprar una orden de tacos o tostadas y tomarse una foto con Doña Lupita.

Familiares pidieron respeto a su duelo y agradecieron las muestras de cariño que han recibido en memoria de una mujer que hizo de la cocina callejera una tradición que se mantendrá viva, aunque ya no esté físicamente presente.