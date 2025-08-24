Luis Carlos, cerca del podio en Bélgica

Luis Carlos Pérez Cabello, el juvenil piloto lagunero de automovilismo, realizó ayer una gran competencia y se quedó con el cuarto lugar en la primera carrera del fin de semana, celebrada en el Autódromo de SPA Francorchamps, de Bélgica, circuito de Fórmula 1, donde el torreonense quedó a sólo una milésima de subir al pódio.

BAJO LA LLUVIA Después de una difícil calificación, debido a que los autos arrancaron con el set de llantas sliks, empezó una torrencial lluvia que hizo a los equipos optar por entrar a pits a cambiar por llantas de agua, priorizando la seguridad de los pilotos, pero disminuyendo el tiempo efectivo de calificación, es así que el auto número 12 del equipo ASM Motorsports, se posicionó en el sexto lugar en la parrilla de salida, dentro de esta cuarta fecha en la Ligier European Series.

Después de algunas vueltas, el británico Ruben Hage, compañero de Luis, logró colarse hasta el tercer sitio, y justo después hubo safety car por un incidente en el que un auto se deslizó en una curva y terminó destrozado después de varios impactos con el muro de protección, obligando a los conductores a circular a bajas revoluciones hasta llegar al momento de entrada a pits para el cambio de pilotos. Después de hacer las revisiones de rutina, arrancó el piloto lagunero en la sexta posición debido a una pérdida de tiempo por parte de los mecánicos.

Transcurrió la carrera y Luis intercaló lugares entre la sexta y la tercera posición, momento en que nuevamente salió un safety car debido a otro incidente donde un piloto salió de la pista y quedó anclado en la grava, lo que hizo a todos los carros que venían en la parte trasera del circuito, acortar la distancia de los punteros. Al restablecerse la carrera, Luis Carlos largaba en cuarto lugar y en la curva de salida a la META fue rebasado por el auto número 88, conducido por Al Qubaisi, superándolo por una milésima al momento de cruzar la línea.

Finalmente, después del escrutinio y las penalizaciones, Luis Carlos subió un peldaño, cerrando su participación en cuarto lugar, a una milésima de obtener el pódio. Este domingo por la madrugada, tiempo de La Laguna, será la segunda carrera del fin de semana, donde Luis Carlos se siente con amplias posibilidades de subir al pódio del circuito de SPA Francorchamps.