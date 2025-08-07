Lugares imperdibles que debes visitar en México para hacer las mejores fotografías, según National Geographic

¿Quieres vivir unas vacaciones inolvidables sin tener que viajar hasta el otro extremo del país? Aquí te compartimos cuatro lugares imperdibles que debes visitar al menos una vez. Y es que, México cuenta con paisajes naturales que te robarán el aliento y te harán maravillarte por su flora y fauna, así como por las actividades que puedes llevar a cabo en cada uno.

Los expertos de National Geographic destacan estos destinos por su belleza y la oportunidad de poner a prueba tu talento en fotografía, ya que algunas playas y pueblos mágicos ofrecen la oportunidad de capturar postales y recuerdos en familia para toda la vida.

4 destinos imperdibles en México para hacer las mejores fotografías

1. Río Lagartos, Yucatán

En el sur de México se encuentra Río Lagartos, una localidad costera en Yucatán, llena de belleza natural. En tu visita podrás apreciar los manglares y una amplia fauna para fotografiar, como son los flamencos rosados, cocodrilos o jaguares.

Un destino ideal para quienes buscan relajarse y conectar con la naturaleza, pero también para quienes aman hacer fotografía de naturaleza.

Rio Lagartos, Yucatán, vista aérea. Pexels

Andrés Valle, fotógrafo profesional compartió con la revista que la mejor hora para sacar fotografías es durante el amanecer o el atardecer, para evitar la luz dura que causa sombras fuertes y colores poco atractivos.

2. Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl - México, Morelos y Puebla

En el centro del país, los amantes de las montañas pueden visitar el Parque Nacional Izta-Popo, que alberga 40 mil hectáreas y se encuentra entre los estados de México, Morelos y Puebla.

Los visitantes pueden hacer senderismo, campismo o alpinismo, así como visitas guiadas. Una opción para quienes buscan destinos cerca de la ciudad y disfruten de admirar la belleza y majestuosidad de las montañas.

La recomendación de Andrés Valle es evitar el sol frontal, provoca mucho contraste y sombras en tus fotos. Busca puntos en donde aprovechar la luz lateral que da forma, profundamente y textura al paisaje.

3. Bahía Magdalena, Baja California Sur

Más cerca de la frontera norte se ubica Bahía Magdalena, un destino perfecto para la aventura, ya que puedes realizar actividades acuáticas como buceo, snorkel, kayak, canotaje y paseos en lancha.

En cuanto a la fotografía, cuenta con increíbles escenarios tanto en el mar como en las dunas de arena blanca. Antonio Pastrana recomienda aprovechar los reflejos de agua para conseguir tomas dinámicas y originales; así como un teleobjetivo para capturar los detalles que se esconden a simple vista.

4. Guadalupe, Zacatecas

En el centro-norte del país se ubica Guadalupe, Zacatecas; un pueblo mágico que alberga arquitectura colonial y barroca en cantera rosa y cuenta con una de las colecciones de arte virreinal más grandes en el Museo de Guadalupe.

Un destino perfecto para quienes disfrutan de caminar por las calles y conocer más sobre la artesanía local de una región. Además, ofrece una rica gastronomía.

Los fotógrafos comparten que es ideal para jugar con las luces nocturnas y así componer imágenes con los reflejos.

¿Cuál de estos destinos de México será el próximo que visitarás?