Luchador 'Baby Rap' acusado de homicidio tras muerte de vecino en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

La defensa del luchador profesional “Baby Rap” solicitó al juez, durante la audiencia inicial, la duplicidad del término constitucional en el proceso que enfrenta por la golpiza que presuntamente propinó a un vecino de la colonia Colinas de Santiago, quien falleció días después a causa de las lesiones. El jueves el juez decidirá si lo vincula a proceso mientras la FGE solicitó la reclasificación del delito, que pasó de lesiones gravísimas a homicidio.

Néstor Alejandro Zamora Ledesma, de 36 años, falleció después de permanecer en estado de muerte cerebral a causa de las lesiones sufridas durante el altercado, ocurrido el pasado sábado en el domicilio de su victimario.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el caso será reclasificado de lesiones gravísimas a homicidio, derivado del fallecimiento de Zamora. El delegado regional, Miguel Ángel Medina Torres, explicó que por tratarse de un luchador profesional, el imputado tiene un grado de responsabilidad. “Los luchadores, boxeadores o karatecas deben ser extremadamente cuidadosos en situaciones de confrontación personal, ya que sus manos son consideradas un arma”, señaló.

De acuerdo con Alejandra Ledezma, familiar del occiso, las circunstancias que originaron la riña aún se desconocen, puesto que solo el agresor y la víctima estaban presentes al momento de los hechos. Tras ser golpeado, Zamora fue trasladado al Hospital Amparo Pape, donde médicos confirmaron el daño cerebral irreversible, situación que culminó con su muerte este domingo.

Fiscalía reclasifica delito a homicidio


Durante la audiencia inicial de la causa penal 766/2025, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el jueves a las 9:00 de la mañana cuando el juez determine si lo vincula a proceso. Mientras tanto, la FGE solicitó la reclasificación del delito a homicidio y no descarta que, por la naturaleza de la agresión, pueda judicializarse como homicidio calificado.


Medina Torres aprovechó para emitir un llamado a la ciudadanía a conducirse con responsabilidad durante reuniones sociales. “Si vas a una fiesta, mídete y conoce las consecuencias de generar un altercado. Se trata de divertirse, no de convertirse en indiciado”, advirtió.


La comunidad se encuentra consternada y exige justicia para Néstor Alejandro, mientras el Poder Judicial de Coahuila definirá en los próximos días el futuro legal del luchador profesional acusado de homicidio.


               
               


               

               
               

               
               
               
