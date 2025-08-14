Nosotros Eventos columnas Sociales

Lotería con mucho sabor

El Siglo de Torreón / Enrique Casruita

Una tarde colmada de risas, anécdotas y grata compañía reunió a un grupo de amigas para disfrutar de una animada partida de lotería. Entre canto y canto de las cartas, cada acierto se celebró con entusiasmo, creando recuerdos entrañables. La reunión tuvo lugar en un acogedor establecimiento del centro de la ciudad, donde la calidez del lugar se combinó con el sabor de exquisitos platillos preparados por el chef Efrén Soto. El ambiente, relajado y alegre, fue el escenario perfecto para fortalecer la amistad y atesorar momentos especiales.

