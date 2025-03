"La vida. es un cuento narrado por un idiota, lleno de sonido y furia, que nada significa".

William Shakespeare, Macbeth

En el español internacional un "palero" es "un trabajador que utiliza la pala en sus labores" (Diccionario, Real Academia). En México, "una persona que ayuda a estafar o engañar a otras" o "que acompaña a otra para festejar sus actos y aparentar que aquella cuenta con muchos apoyos", como en la frase "Estos partiditos son puros paleros del PRI" (Diccionario del español de México). Los paleros que participaron en la conferencia de prensa de la presidenta Sheinbaum del 24 de marzo pueden quedar encuadrados en las tres definiciones.

Dalila Escobar, reportera de Proceso, comentó en X antes de que empezara esa mañanera: "Hoy en la conferencia no hubo sorteo p/preguntas. En 1ª fila sentaron a medios públicos y personas q se han dicho afines al gobierno". A estos les dio la palabra la presidenta, pero no hicieron preguntas, sino que aportaron sus puntos de vista sobre una visita oficial al rancho Izaguirre. El propósito no era buscar información, sino ratificar una "narrativa".

Manuel Pedrero de "Los Reporteros Mx" dijo: "Hay que hablar de la manipulación mediática. En Reporteros Mx documentamos varios impactos de bala. En esta pared, presidenta, se encontraba una especie de líquido amarillo escurrido, seco. Se parecen bastante al resultado de lo que lanzan estos proyectiles de paintball o de gotcha. También decir, presidenta, que varios medios de comunicación se comportaron de manera brutal en la ética y en el rigor periodístico.". Después de una larga introducción, inquirió por fin: "Mi pregunta es, presidenta, ¿cómo moralizar a los medios de comunicación?".

Hans Salazar de "Noticiero en Redes" ofreció también una prolongada explicación de lo que vio en el rancho Izaguirre. "Hay algo que ha irritado demasiado a quienes lógicamente la red social, particularmente en X, les ha irritado que hayamos ido [sic], en este caso, medios independientes. Nos han puesto en un tema como si nosotros estuviéramos atacando a las madres y padres buscadoras, buscadores. Había medios que trataban de exprimir hasta la última palabra de las madres y los padres en ese dolor que tienen. Yo no vi ni encontré ningún indicio de crematorios".

César Huerta de Polemón continuó: "Yo justo vi también que no había estos grandes hornos crematorios al estilo Auschwitz, que han llegado a decir y comparar de forma muy mentirosa. Y este gran sistema, esta maquinaria que tuvieron los nazis en estos sitios, donde había cámaras de gas, donde había hornos gigantes, donde entraban las personas, en donde se les mataba. No había tampoco. esta especie de hornos como de ladrillo, donde se meten los ladrillos y ahí se hacen. Y que también las madres buscadoras sepan que no están solas, porque también hay mucha carroñería, y muchos medios quisieran que hubiese este enfrentamiento".

Estos supuestos periodistas, que no hicieron preguntas, fueron colocados en primera fila para contar una historia. Todos subrayaron su simpatía por las madres buscadoras, lo cual sugiere que la presidenta Sheinbaum ya no quiere descalificarlas como López Obrador. También enfatizaron que no hubo un campo de exterminio y que los medios son "carroñeros".

Estos participantes en la mañanera fueron paleros en las tres definiciones: alguien que ayuda a engañar o estafar, alguien que acompaña a otro para hacer creer que tiene apoyos, y alguien que quiere tapar lo sucedido en el rancho Izaguirre. Quizá lo más preocupante es que la presidenta quiere ahora manejar la información colocando a paleros en las mañaneras para fortalecer la narrativa oficial.

APAGÓN

Una vez más se registró este 24 de marzo un amplio apagón en el sureste del país. La CFE ya no culpó a las quemas de pastizales sino "a la mala calidad del gas natural" por "una falla en la central de cogeneración de Nuevo Pemex". Los especialistas han venido advirtiendo que la falta de inversión, especialmente en transmisión, provocaría apagones y que estos empezarían en el sureste.