Los imanes que pones a tu refrigerador, ¿podrían aumentar el consumo de energía?

Un mito doméstico que muchos repiten, pero que los expertos y fabricantes ya han aclarado.

NEYEN AVILA

Aunque para muchos los imanes en la puerta del refrigerador son solo recuerdos de viajes o recordatorios prácticos, la duda sobre si pueden afectar su funcionamiento sigue circulando. La idea de que estos pequeños adornos puedan influir en el gasto de energía parece lógica a simple vista, pero la evidencia técnica demuestra lo contrario.

¿Realmente afectan los imanes al consumo?

Fabricantes y especialistas explican que el refrigerador ya incorpora imanes en su propia estructura, especialmente en el sellado de la puerta. Estos ayudan a mantener el frío en el interior, evitando fugas de temperatura. Los imanes decorativos, en cambio, no interfieren con este mecanismo, ya que no tienen contacto interno ni afectan la tecnología de cierre.

El mito más frecuente asegura que el peso de los imanes podría dañar las bisagras o comprometer el sellado, aumentando el uso del compresor y, por ende, el consumo de energía. Sin embargo, firmas como Bosch aclaran que serían necesarios cientos de imanes para generar un impacto físico que altere el cierre de la puerta.

El peso y la potencia, factores clave


Según empresas como First4Magnets, los imanes domésticos no tienen la fuerza suficiente para modificar el funcionamiento del refrigerador ni para alterar su eficiencia. Incluso los modelos más modernos están diseñados para operar con mínimas variaciones térmicas sin afectar el gasto de energía. Solo en casos muy extremos —con imanes muy pesados o de gran potencia— podría notarse un cambio.


Solo un exceso de peso en la puerta podría afectar su cierre/ Especial


Además, la mayoría de los adornos magnéticos están pensados para adherirse solo a ciertas superficies metálicas, sin atravesar ni modificar la estructura del electrodoméstico. Por eso, su influencia en el consumo es prácticamente inexistente.

En conclusión, no hay motivo para retirar los recuerdos de tu puerta. Los imanes no representan una amenaza real para la vida útil ni para el gasto de energía de tu refrigerador. Eso sí, como en todo, el exceso sí podría traer consecuencias: evita saturar la puerta con demasiados objetos pesados que afecten su cierre.


               
               


               

               
               

               
               
               
