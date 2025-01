'Los elotes si dejan', lagunero y su emprendimiento se viralizan

Cuando un lagunero quiere salir adelante, no importa el obstáculo que se presente, lo enfrenta.

Eso lo sabe bien, el joven Armando Castro, oriundo de Torreón, quien estudió la carrera de Mercadotecnia, pero se ha abierto camino en el negocio de los elotes.

Con 22 años de edad, Castro ha llamado la atención por sus videos e imágenes en donde promueve su venta de espiga de maíz tierno, los cuales postea de manera continua en redes sociales, en donde consigue gran interacción.

Armando, quien también hace contenido para redes, se pone todos los días enfrente de un centro comercial ubicado en Ciudad Nazas con una camioneta llena de elotes que prácticamente se agotan.

Venta de elotes 'El Chino Natacho' en La Laguna.

En entrevista con El Siglo, el chico comentó que esta idea surgió de una charla con su padre, quien cuenta con fruterías, mientras que su madre le ha apostado a la venta de ropa femenina.

“ El negocio de los elotes empezó el ocho de noviembre del año pasado. Mi papá me dijo que del rancho donde es originario habían sembrado elote y que vendían en camiones o camioneta. Al inicio no me agradó la idea .

“Así que se llega ese día y mi papá se fue al rancho ubicado cerca de San Pedro, Coahuila y compró bastantes, al día siguiente se pone a venderlos y los terminó. Entonces, me calé yo también, y empecé a traer toneladas de elotes y se nos acababan. Muchos eloteros empezaron a comprarnos”, mencionó.