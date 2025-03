Los desaparecidos

Rubén Blades, "Desapariciones"

Por fin la presidenta Sheinbaum abandonó la indiferencia de López Obrador que siempre se negó a recibir a las madres buscadoras. A Ceci Flores la descalificó el 2 de mayo de 2024: "Antier salió que habían encontrado un crematorio, pero vinieron de Sonora y de Chihuahua personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas". Y añadió: "No se debe administrar la desgracia, no se debe traficar con el dolor humano porque eso, además, no les ayuda. Antes, como tenían el control de los medios y de todo podían engañar, pero ahora no".

Este 17 de marzo, sin dejar de quejarse de que las buscadoras son parte de una conspiración contra el gobierno, la presidenta ofreció por lo menos un plan para enfrentar la tragedia: "Para el gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad de los hechos y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares. Toda mi vida lo he sostenido y lo hago como presidenta: siempre estaré del lado de las víctimas y de la justicia".

Anunció que fortalecerá a la Comisión Nacional de Búsqueda, que utilizará la CURP como única fuente de identidad de las personas, que creará una Base Nacional Única de Información Forense y una Plataforma Nacional de Identificación Humana, que fortalecerá el Centro Nacional de Identificación Humana, que creará nuevos protocolos para alertas de búsqueda inmediata, que equiparará el delito de desaparición al de secuestro, que publicará mensualmente las cifras de las carpetas de desaparición y fortalecerá la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Habrá que ver si estas medidas resuelven la crisis de desapariciones; pero, como hacía López Obrador, Sheinbaum también politizó el tema. Se quejó de una campaña "de la oposición en contra de nuestro movimiento que, como buenos carroñeros, bastante hipócritas, se suben a estas, construyen estas campañas, compran bots, le meten mucho dinero a las redes sociales y construyen este ambiente".

Desde el 14 de marzo la presidenta ya se había quejado de que el hallazgo de Teuchitlán se había usado para golpear al expresidente: "¡Ya déjenlo en paz!", exclamó, "todo otra vez contra el presidente López Obrador". A esto Ceci Flores respondió: "No presidenta., no se equivoque, a los únicos que golpearon en Teuchitlán fue a nuestros hijos; también los convirtieron en cenizas para que nadie más pudiera volver a abrazarlos".

Como López Obrador, la presidenta culpa a los gobiernos anteriores de los problemas: "Es importante aclarar que antes, en el pasado, la desaparición en México era perpetrada por el Estado, ahora está principalmente vinculada con la delincuencia organizada". No ofreció ninguna prueba de que, efectivamente, estas desapariciones antes las hubiera realizado el Estado y hoy no.

Si bien la presidenta ha afirmado que siempre estará del lado de las víctimas y de la justicia, no ha ofrecido reunirse con las madres buscadoras. Ha dicho que instruyó "a servidores públicos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda atender a los familiares de las víctimas de personas desaparecidas". ¡Qué bueno!, pero esto ya se había hecho antes sin que se obtuvieran resultados positivos.

Supongo que la presidenta no quiere afectar la dignidad presidencial al reunirse con madres que tienen el atrevimiento de buscar a sus desaparecidos. Entiendo las razones políticas. Pero no puede argumentar que el rechazo es parte del "humanismo mexicano" que su gobierno dice representar.

MASACRE

Los asesinados de San José de Mendoza, Irapuato, eran siete jóvenes de la Pastoral Juvenil de Irapuato. ¿Los vincularán ahora al crimen organizado? Todavía recuerdo la risa de López Obrador en 2020 ante el encabezado de Reforma que señalaba 45 masacres en su sexenio: "Ahí están las masacres, jejejé", se burló.

